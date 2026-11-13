Alcaldía Benito Juárez entrega equipamiento a mil atletas en Integra Deporte BJ

La alcaldía Benito Juárez entregó uniformes a mil deportistas mediante Integra Deporte BJ, respaldando a 53.5% mujeres y destacando el éxito en Juegos 2026.

La Alcaldía Benito Juárez ejecutó una acción social significativa al distribuir uniformes deportivos y mochilas a mil atletas registrados en la demarcación. Este programa, conocido como Integra Deporte BJ, está diseñado para garantizar que los representes locales estén debidamente equipados para competir en escenarios locales, nacionales e internacionales. El objetivo central es eliminar las barreras económicas que podrían impedir la participación plena de jóvenes talentos en el ámbito deportivo.

Respaldos para niñas, niños y jóvenes

El alcalde Luis Mendoza enfatizó que la entrega de prendas e insumos busca facilitar la participación activa de niñas, niños y jóvenes en diversas disciplinas deportivas. Al proporcionar estos recursos, la administración local asegura que los deportistas no deban gastar sus propios recursos para adquirir la equipación necesaria. Luis Mendoza declaró que entregar estos uniformes constituye un reconocimiento directo a la labor de cada participante y afirmó su compromiso de respaldarlos en sus trayectorias deportivas.

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La distribución prioriza la equidad de género, ya que el 53.5 por ciento de los deportistas beneficiados son mujeres. Esta cifra refleja un esfuerzo intencional de la alcaldía por promover y fortalecer la participación femenina en las actividades deportivas de la demarcación. El enfoque inclusivo busca que todas las jóvenes atletas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y representación que sus contrapartes masculinos.

Reconocimiento y testimonios de atletas

Entre las beneficiarias se encuentra Hannab Lozano, una gimnasta de 15 años con una trayectoria que comenzó en el Complejo Olímpico México 68 desde los dos años y medio. Para Hannab Lozano, los uniformes entregados representan un respaldo fundamental que le permite acudir a las competencias con la seguridad de contar con la indumentaria adecuada. Su testimonio ilustra el impacto positivo de este tipo de apoyos en la carrera de jóvenes atletas en formación.

Por su parte, Isabella Domínguez, quien practica natación artística en la Alberca Olímpica Francisco Márquez, destacó las excelentes condiciones de las instalaciones deportivas de la demarcación. Isabella Domínguez consideró que contar con espacios adecuados es crucial para el desarrollo integral de los deportistas. Su opinión resalta la importancia de la infraestructura pública en el fomento del deporte de alto rendimiento y la participación comunitaria.

Infraestructura deportiva y disciplina

Benito Juárez cuenta con seis deportivos en los que se imparten un total de 41 disciplinas deportivas. Estas instalaciones incluyen la Alberca Olímpica Francisco Márquez, un espacio clave donde se practica natación artística, además de otros espacios destinados tanto al deporte individual como de conjunto. La diversidad de opciones permite que niños, niñas y jóvenes de la demarcación encuentren un ámbito adecuado para su especialización y entretenimiento físico.

La demarcación ha demostrado un desempeño destacado en las competencias recientes. Benito Juárez obtuvo el segundo lugar del medallero de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2026, acumulando un total de 519 preseas. Este logro confirma la efectividad de las estrategias de apoyo y la calidad de los atletas formados en la infraestructura local.

Proyección internacional y próximos pasos

Además de los resultados nacionales, los deportistas de la demarcación han participado activamente en competencias de alcance global. Entre los eventos internacionales destacados se encuentran el Mundial de Polo Acuático, realizado en Zagreb, Croacia, y el Campeonato Mundial de Gimnasia de Trampolín, celebrado en Nankín, China. Estas participaciones elevan el perfil de la Alcaldía Benito Juárez como un referente en el desarrollo deportivo de la capital.

La entrega de uniformes mediante Integra Deporte BJ continúa siendo una herramienta estratégica para mantener el impulso de estos atletas. Al asegurar que el equipamiento no sea un obstáculo, la alcaldía consolida su compromiso con el bienestar y el éxito de sus deportistas. Este respaldo estructural promete fortalecer aún más la presencia de Benito Juárez en los tableros de medallas locales e internacionales en el futuro cercano.