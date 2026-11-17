La Alcaldía Cuauhtémoc inspeccionó 58 perros y gatos en el Parque México el fin de semana para garantizar el cumplimiento de las normas de bienestar animal y protección de la vía pública.

La Alcaldía Cuauhtémoc ejecutó una inspección oficial en el Parque México durante el fin de semana pasado con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de seguridad para los animales destinados a la adopción pública. Esta acción operativa contó con la presencia de personal especializado de la Dirección General de Servicios Urbanos, la Dirección de Sustentabilidad y la Dirección General de Gobierno, asegurando que las prácticas de rescato respeten estrictamente la normativa vigente en la demarcación.

Mecanismo de Inspección y Requisitos Sanitarios

La operación se fundamentó en los lineamientos publicados oficialmente por la Alcaldía Cuauhtémoc el 25 de marzo de 2026 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los cuales establecen las condiciones obligatorias para las actividades de promoción de adopciones en espacios públicos. Según estas disposiciones, los ejemplares exhibidos deben ser mayores de cuatro meses de edad y contar obligatoriamente con esterilización, vacunación al día y desparasitación previa a su presentación.

Also read Avanza el techado de la alberca del Parque Acuático Ángel Camacho en León

Además de los requisitos médicos, la normativa prohíbe terminantemente amarrar a los animales al mobiliario urbano, garantizando su movilidad y seguridad. Los rescatistas deben proporcionar ventilación adecuada y agua a libre disposición en todo momento, asegurando el bienestar integral de los perros y gatos durante las jornadas de promoción en la vía pública bajo la supervisión de la Subdirección de Vía Pública.

Resultados de la Operación y Posiciones Institucionales

El personal técnico y gubernamental realizó un recuento exhaustivo de los animales presentes, identificando un total de 58 ejemplares bajo custodia de personas rescatistas. De este grupo, se registraron 35 perros y 23 gatos, todos los cuales fueron revisados individualmente para verificar su estado físico y la correcta aplicación de las medidas de higiene establecidas por la autoridad local durante la diligencia matutina y vespertina.

Como resultado directo de la verificación, la Alcaldía Cuauhtémoc emitió cinco notificaciones administrativas a los responsables de las actividades de adopción que incumplieron alguno de los aspectos sanitarios o de exhibición. Estas sanciones buscan corregir las irregularidades inmediatamente y servir como precedente para el resto de la comunidad de rescato, manteniendo un estándar elevado de protección animal en las zonas de alta concurrencia.

Impacto en la Comunidad y Próximos Pasos

La intervención marca el inicio de un proceso de diálogo estructurado entre la administración pública y el sector de rescato animal, consolidando la figura de una mesa de trabajo que se celebrará en las próximas semanas. Este espacio de encuentro tendrá como objetivo reforzar las disposiciones que deben cumplir tanto en materia de bienestar animal como en el uso responsable de la vía pública, fomentando la corresponsabilidad en el cuidado de los seres vivos.

La creación de este canal de comunicación busca reducir la conflictividad en el Parque México y optimizar las condiciones para que las familias puedan adoptar animales en un entorno seguro y saludable. La autoridad local reafirma su compromiso con la aplicación de la ley, equilibrando el apoyo a las causas de rescato con el respeto a las normativas de orden urbano y seguridad colectiva.