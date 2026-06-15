Alcaldía Cuauhtémoc retira 61 vehículos abandonados y avanza en la recuperación de espacios públicos

La alcaldía Cuauhtémoc informó que retiró 61 vehículos abandonados en sus calles, sumando ya 3 mil 502 unidades removidas en total. La acción forma parte de una estrategia para recuperar espacios de uso común, ya que estos automóviles se convierten en focos de basura y deterioro urbano. El operativo se ejecuta antes de trasladar los autos al corralón y cuenta con brigadas especiales que priorizan zonas de mayor densidad. La medida busca mejorar la seguridad, tráfico y medio ambiente en la demarcación, complementándose con proyectos como la Ruta de la Memoria.

La alcaldía Cuauhtémoc ha llevado a cabo una significativa operativo de retiro de vehículos abandonados en sus calles, logrando retirar 61 unidades en una jornada reciente.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia destinada a recuperar espacios de uso común que han sido ocupados indebidamente por autos deteriorados. Según informó la demarcación en un comunicado, estos vehículos en estado de abandono se convierten en focos de acumulación de basura y generan un deterioro del entorno urbano, afectando directamente la calidad de vida de los vecinos y el correcto disfrute del espacio público.

Con este nuevo retiro, la cifra total de vehículos sustraídos de las vías públicas de la alcaldía asciende a 3 mil 502, consolidando un esfuerzo constante por devolver a la ciudadanía áreas seguras, limpias y funcionales. El procedimiento, que se ejecuta antes de trasladar los automóviles al corralón, incluye una evaluación previa para confirmar el estado de abandono y garantizar que la remoción se realice conforme a la normativa correspondiente.

La autoridad local ha destacado que esta medida no solo responde a una demanda vecinal, sino que también busca prevenir problemas de seguridad, tráfico y preservación del medio ambiente en zonas habitacionales y comerciales de la demarcación. Además, se han implementado brigadas especiales que recorren las 33 colonias que conforman la alcaldía, identificando y priorizando los vehículos que cumplen con los criterios de abandono, como falta de placas, deterioro evidente o permanencia prolongada en el mismo lugar.

Los automóviles retirados son depositados en instalaciones controladas donde permanecen bajo custodia, y sus dueños pueden reclamarlos tras cumplir con los requisitos legales. Este tipo de operativos se ha intensificado en los últimos meses como parte del compromiso del alcalde Santiago Taboada por transformar la imagen de Cuauhtémoc y fomentar una cultura de respeto al espacio público.

La recuperación de estos lugares no solo mejora la estética urbana, sino que también permite la reconfiguración de áreas para uso peatonal, ciclista o de esparcimiento, en línea con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Urbano Sostenible. La ciudadanía ha recibido positivamente estas acciones, señalando que antes muchos automóviles abandonados servían como escondites para delincuentes o lugares de descarga ilegal de desechos.

No obstante, persisten desafíos en colonias con mayor densidad vehicular donde la falta de estacionamiento fomenta el abandono callejero. Para abordar esto, la alcaldía estudia complementar el operativo con campañas de concientización y la creación de estacionamientos temporales. En paralelo, la alcaldía Cuauhtémoc ha puesto en marcha otras iniciativas como el programa la Ruta de la Memoria, que instalará 100 placas en puntos históricos de la demarcación para rescatar la memoria colectiva y promover el turismo cultural.

Este proyecto busca reconocer lugares emblemáticos que han sido olvidados, integrando así la recuperación del espacio físico con la recuperación de la identidad histórica. Mientras tanto, en otros frentes, la Subsecretaría de Control de Tránsito colabora en estas labores para agilizar los procedimientos de remoción y evitar conflictos jurídicos.

La importancia de estos esfuerzos se refleja en la mejora tangible de barrios como la Roma, Condesa, y el Centro Histórico, donde el retiro de vehículos abandonados ha permitido la rehabilitación de banquetas y la ampliación de áreas verdes. La alcaldía subraya que el trabajo continuo hasta alcanzar la meta de eliminar por completo los vehículos en abandono en la vía pública, un problema arraigado por años de permisividad.

Cada automóvil retirado representa un paso hacia una ciudad más ordenada, segura y con mayor calidad de vida para sus habitantes. Los próximos días se espera que se anuncien nuevas jornadas de desazolve y limpieza en puntos críticos, siempre bajo el esquema de participación ciudadana y denuncia oportuna.

En definitiva, la intervención en Cuauhtémoc establece un precedente en la forma en que las alcaldías pueden abordar la problemática de los autos abandonados, combinando operativos contundentes con proyectos culturales que reivindican el uso común del espacio urbano





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