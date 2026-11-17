La alcaldesa Nancy Núñez pidió 2 mil 957 millones de pesos para 2027 ante críticas por fugas de agua y vialidades pendientes en Azcapotzalco.

La Alcaldía Azcapotzalco solicitó formalmente un presupuesto de 2 mil 957.88 millones de pesos para el año 2027, lo que representa un incremento del 11.6 por ciento respecto a los 2 mil 648.84 millones que recibió durante este año. Durante la revisión de sus requerimientos financieros en el Congreso capitalino, legisladores señalaron pendientes críticos en servicios urbanos, particularmente en la atención de fugas de agua y el mantenimiento de vialidades, cuestionando la asignación de recursos.

Requerimientos económicos y contexto presupuestal 2027

La alcaldesa Nancy Marlene Núñez Reséndiz expuso los avances de su administración y los requerimientos económicos para el próximo año durante la mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. La solicitud de inversión busca atender las demandas básicas de la demarcación, aunque las distintas fuerzas políticas pusieron sobre la mesa problemas que aún enfrentan los habitantes. Entre estos pendientes destacan la atención de fugas de agua, el mantenimiento de vialidades y el fortalecimiento general de los servicios urbanos en la región.

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Críticas sobre servicio de agua y vialidades pendientes

La diputada del PAN Claudia Pérez Romero señaló que, de acuerdo con el informe, entre octubre de 2025 y abril de 2026 se reportaron cinco mil 925 fugas de agua en la demarcación, de las cuales dos mil 635 continuaban pendientes de atención. Esta cifra evidencia una brecha significativa en la gestión del recurso hídrico y el mantenimiento preventivo. Además, el priista Omar García cuestionó la reducción de recursos para bacheo, pavimentación y reencarpetamiento, a pesar del incremento de solicitudes ciudadanas en estos rubros.

Debate sobre austeridad y gasto personal

Por Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar solicitó mayor transparencia sobre el gasto ejercido durante 2026 y las inversiones destinadas a pavimentación, recolección de residuos, alumbrado y mantenimiento urbano. A estos señalamientos se sumó el diputado Alejandro Carbajal, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, quien advirtió sobre un déficit de 11 millones de pesos en el Capítulo 1000 dentro de la proyección presupuestal para 2027. Carbajal pidió corregir la diferencia para evitar afectaciones en otros programas de la alcaldía.

Defensa de la administración y comparativa administrativa

La alcaldesa Nancy Núñez defendió el ejercicio de los recursos de su administración y destacó avances en atención ciudadana, seguridad, deporte y cultura. Aseguró que su gobierno ha privilegiado la austeridad y la adquisición de maquinaria para agilizar los trabajos de bacheo y poda. En contraste con la administración anterior, dirigida por Margarita Saldaña, Núñez reprochó haber destinado recursos a la compra de vehículos para funcionarios en lugar de invertir en servicios básicos.

Impacto urbano y próximos pasos legislativos

La revisión presupuestaria en el Congreso de la Ciudad de México pone en evidencia la tensión entre las necesidades estructurales de Azcapotzalco y la disponibilidad de fondos asignados. Los legisladores insisten en que la transparencia y la eficiencia operativa son requisitos indispensables para aprobar la partida solicitada. La comunidad espera que las correcciones al déficit de servicios personales y la mejora en la gestión de fugas se reflejen en una ejecución presupuestal más eficaz para el próximo ciclo.