Alcaldía Iztacalco Interviene 24 km con Programa Caminos de Paz

La alcaldesa Lourdes Paz impulsa Caminos de Paz en Iztacalco. Se rehabilitaron 24 km, instalaron 1378 luminarias y mejoraron calles en diversas colonias para garantizar seguridad.

La alcaldía de Iztacalco ha ejecutado una intervención masiva en la infraestructura urbana mediante el programa Caminos de Paz, logrando cubrir más de 24 kilómetros de vialidades. Esta iniciativa, liderada directamente por la alcaldesa Lourdes Paz, se ha centrado en la instalación de mil 378 luminarias tipo vela y en realizar trabajos exhaustivos de rehabilitación urbana en múltiples colonias de la demarcación.

Estrategia de Rehabilitación Urbana en Iztacalco

El programa Caminos de Paz constituye el eje central de la gestión territorial actual, enfocándose en la mejora integral de calles y espacios públicos para garantizar la seguridad de los residentes. Las acciones implementadas incluyen desde el bacheo y reencarpetado de calzadas hasta la construcción y rehabilitación de banquetas, elementos fundamentales para el tránsito peatonal. Además, se ha priorizado el balizamiento, el desazolve, el mantenimiento de la red pluvial y la poda de árboles como parte esencial del cuidado ambiental y funcional del entorno.

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Detalle de Intervenciones por Colonia en Iztacalco

Los trabajos han llegado a un espectro amplio de colonias, específicamente Ramos Millán, Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Cuchilla Ramos Millán, Ex Ejidos de la Magdalena Mixiuhca, Reforma Iztaccíhuatl, Militar Marte y Barrio Los Reyes. En cada una de estas áreas, se han atendido diferentes tramos de vialidades con intervenciones específicas que responden a las necesidades inmediatas de cada comunidad, buscando uniformar la calidad de los espacios públicos.

Primer Caso de Éxito en Ramos Millán

El lanzamiento oficial del programa se registró el 20 de agosto en la colonia Ramos Millán, donde se entregó un recorrido de mil 206 metros que abarca desde Sur 185 hasta la avenida 5, cruzando el Circuito Interior. En este primer tramo crítico, se instalaron 64 luminarias tipo vela de 90 watts para mejorar la visibilidad nocturna, mientras se realizaron labores simultáneas de poda, bacheo, balizamiento, reencarpetado y limpieza general.

Paralelamente a la iluminación y el pavimentado, se llevó a cabo un desazolve en más de 900 metros lineales de la zona. Este trabajo hidráulico es vital para prevenir inundaciones y asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura existente, demostrando que el programa no solo busca estética, sino funcionalidad técnica a largo plazo para los habitantes de Ramos Millán.

Avance en Colonias Agrícola y Magdalena Mixiuhca

Posteriormente, el programa se expandió hacia la colonia Agrícola Oriental, donde se intervinieron segmentos clave de las calles Oriente 237, Oriente 245, Oriente 253 y Oriente 257. En estas vías, las acciones se centraron en la recuperación del firme y la señalización para facilitar el flujo vehicular y peatonal. Este despliegue muestra la capacidad de operatividad rápida de la administración municipal en zonas de alta densidad.

En las colonias Cuchilla Ramos Millán y Ex Ejidos de la Magdalena Mixiuhca, el enfoque fue la rehabilitación de banquetas y el mantenimiento de la infraestructura pluvial, corrigiendo desigualdades históricas en el acceso peatonal. Mientras tanto, en Reforma Iztaccíhuatl y Militar Marte, las labores destacaron por la intervención en la calle Playa Encantada, y en Agrícola Pantitlán se realizaron trabajos de iluminación y recuperación de espacios públicos para fomentar la vida comunitaria.

Objetivo de Seguridad y Movilidad para la Ciudadanía

Los Caminos de Paz tienen como meta última mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en las calles, reduciendo los accidentes y la sensación de inseguridad que generan espacios deteriorados. La rehabilitación de banquetas y la recuperación de espacios previamente difíciles de usar son pasos concretos hacia una ciudad más inclusiva y segura. Este enfoque responde directamente a las solicitudes de los vecinos por entornos públicos mejorados y funcionales.

La alcaldesa Lourdes Paz ha reiterado que este programa forma parte de una estrategia integral de atención territorial a las necesidades de las comunidades. A través de recorridos constantes y contacto directo con los habitantes de las distintas colonias, la administración busca entender y resolver los problemas de manera personalizada. Esta metodología garantiza que las intervenciones no sean solo físicas, sino también sociales, fortaleciendo el vínculo entre el gobierno local y la ciudadanía de Iztacalco.