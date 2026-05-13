Alcaldía Álvaro Obregón implementa operativo de limpieza y prevención por lluvias en Presa Río Becerra

La Alcaldía Álvaro Obregón despliega un operativo de emergencia para retirar basura y proteger a la población ante el riesgo de desbordamiento de la Presa Río Becerra, con más de 5 mil toneladas de residuos acumulados y un enfoque integral en mitigación de riesgos.

La Alcaldía Álvaro Obregón implementó un operativo de emergencia para abordar los riesgos derivados de las recientes lluvias, enfocado en la retirada de basura y residuos acumulados en la zona de la Presa Río Becerra .

El alcalde Javier López Casarín informó que desde el año pasado se han extraído más de 5 mil toneladas de residuos sólidos, destacando los esfuerzos continuos para mitigar posibles desbordamientos y proteger a la población. Esta acción se enmarca en un plan integral de prevención y atención que incluye la presencia de equipos especializados en varias áreas de la demarcación, como Protección Civil, Olivar del Conde, Molino de Rosas, La Mexicana y Lomas de Capula, donde se han desplegado maquinaria pesada, camiones de carga y herramientas manuales para la limpieza de cauces y canalización de aguas pluviales.

Las lluvias recientes han agravado el riesgo de desbordamientos, ya que la basura arrastrada por las corrientes obstruye los sistemas de drenaje y afecta la capacidad de retención de la presa. López Casarín subrayó la importancia de reforzar la vigilancia y la acción coordinada entre las diferentes instancias para evitar consecuencias catastróficas.

Además, se ha intensificado el monitoreo en barrancas y áreas críticas, priorizando la seguridad de los habitantes de la demarcación. El operativo de limpieza y prevención forma parte de un compromiso permanente de la Alcaldía Álvaro Obregón para garantizar un entorno seguro y saludable. Este esfuerzo también incluye medidas preventivas para evitar la contaminación del agua y el deterioro del ecosistema local, promoviendo la responsabilidad colectiva en la gestión de residuos.

La evacuación de 18 toneladas de desechos en la última semana refuerza el llamado a la sociedad para tomar conciencia de su impacto en el medio ambiente y colaborar en las acciones de limpieza y conservación





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