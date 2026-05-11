Alcaldía refuerza seguridad y servicios durante los 40 días del Mundial 2026

La alcaldía de Miguel Hidalgo ha puesto en marcha un programa llamado 'Gobierno Nocturno MH', destinado a fortalecer la capacidad de respuesta de distintas áreas operativas que se desarrollarán durante las noches y madrugadas debido al aumento de visitantes en la Ciudad de México para el Mundial 2026.

La alcaldía fortalecerá la seguridad, los servicios urbanos y la atención de emergencias durante las noches y madrugadas a lo largo de los 40 días del Mundial 2026 , un mes antes del inicio del evento deportivo.

De acuerdo con el alcalde Mauricio Tabe, el objetivo del programa es atender el incremento de visitantes nacionales y extranjeros en la Ciudad de México y reforzar la vigilancia en zonas turísticas, comerciales y puntos de alta concentración. El programa contempla la participación de áreas como Protección Civil, Jurídico y Gobierno, Blindar MH y la Ola de Servicios, con atención permanente durante los 40 días del evento deportivo.

Los titulares de las áreas designadas actuarán en función de coordinador nocturno, supervisándolo a partir de las 19:00 hasta las 7:00 horas. Su objetivo es atender situaciones relacionadas con seguridad, caída de árboles, inundaciones, recolección de basura, riñas, ruido excesivo y posibles incumplimientos de horarios.

Además, la alcaldía volverá a reforzar la vigilancia en corredores turísticos, zonas comerciales, restaurantes y bares, donde se prevé una mayor afluencia de personas durante el Mundial. Las autoridades hicieron un llamado también a propietarios de establecimientos mercantiles a respetar los horarios de operación y los niveles de ruido establecidos en la normatividad vigente.

El gobierno local también invitó a la ciudadanía a reportar emergencias o irregularidades a través de los canales de atención de Base Sombra y WhatsApp habilitados por la alcaldía





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