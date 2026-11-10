Alcaldías clave de la CDMX definen el futuro fiscal y electoral del PAN en 2027

Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez concentran el 54.8% del predial capitalino. Este dominio financiero consolida al PAN como rival electoral crucial para Morena en las elecciones de 2027.

Las alcaldías de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez concentran el 54.8% de la recaudación total del impuesto predial en la Ciudad de México. Este dinamismo fiscal otorga un poder político decisivo a tres demarcaciones gobernadas por la alianza opositora liderada por el Partido Acción Nacional ( PAN). Solo Álvaro Obregón se mantiene bajo la coalición Morena -PT-PVEM, lo que establece un escenario de alta competitividad para los comicios de 2027.

Jerarquía económica y recaudación fiscal 2025

Miguel Hidalgo encabeza la lista con 5,384 millones de pesos recaudados, representando el 18.6% de los ingresos por este concepto para el año 2025. La administración municipal, presidida por Mauricio Tabe del PAN, logra este volumen tributario con solo el 4.9% de la población total de la ciudad, según datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. Esta eficiencia demuestra la alta capacidad contribuyente del territorio.

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La alcaldía Cuauhtémoc ocupa el segundo lugar con una aportación del 12.9% del predial capitalino. Alessandra Rojo de la Vega, también del PAN, dirige esta demarcación que concentra actividad económica significativa. Su posición estratégica la convierte en un activo electoral de primer orden para la oposición en la capital mexicana.

Álvaro Obregón lidera el tercer puesto con el 12.2% de la recaudación total bajo el mandato de Javier López Casarín de la coalición Morena-PT-PVEM. Le sigue Benito Juárez con el 11.1% restante. Luis Mendoza, del PAN, administra este bastión que ha mantenido el gobierno desde el año 2000, asegurando una estabilidad política y económica clave para el partido.

Dinámicas electorales y perfil de los votantes

Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en el Tec de Monterrey, señala que la oposición enfrentará una disputa intensa para conservar estos territorios. Aunque el PAN perdió terreno frente a Morena en 2024, la coalición de izquierda ganó 11 de las 16 alcaldías. No obstante, el peso económico de sus enclaves restantes ofrece ventajas estructurales significativas para la contienda venidera.

Las preferencias electorales en estas demarcaciones están fuertemente correlacionadas con los niveles de ingreso y riqueza de los habitantes. Benito Juárez presenta uno de los niveles de vida más altos en México, lo que dificulta la penetración de candidatos de Morena. Miguel Hidalgo, aunque más diverso, también cuenta con zonas de ingresos muy altos que favorecen la estabilidad del PAN.

El académico destaca que Coyoacán y Cuauhtémoc representan espacios políticos mucho más complicados para la oposición. Sin embargo, la concentración de recursos y la calidad de vida en estas áreas actúan como un filtro electoral natural. Las figuras locales de la oposición se posicionan como las principales candidatas a la Jefatura de Gobierno, aprovechando su visibilidad y gestión presupuestaria.

Estructura administrativa y perspectiva a 2027

En la Ciudad de México, el Gobierno central recauda el predial a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Esta centralización difiere de otras entidades del país, donde cada municipio cobra y administra sus propios recursos. El impuesto representa el 28.8% de todos los ingresos fiscales de la capital, lo que resalta la importancia económica de las cuatro alcaldías mencionadas.

La administración capitalina había recaudado 28,879.1 millones de pesos por concepto de predial hasta el 30 de septiembre, según el Informe de Avance Trimestral de enero a septiembre de 2026. Aunque las alcaldías no reciben el dinero directamente, su contribución fiscal refleja su vitalidad económica y su potencial para generar recursos propios en el futuro cercano.

Alessandra Rojo de la Vega se posiciona como el perfil más fuerte de la oposición para la candidatura a la Jefatura de Gobierno en 2027. GobernArte reporta que tiene el primer lugar en aprobación entre los 16 alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México, con un 63% de preferencia. Para Morena, recuperar Cuauhtémoc es prioritario para desarticular esta aspiración y recuperar el epicentro político de la ciudad.