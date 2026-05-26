Alcaldeías afectadas por caída de granizo en la Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha anunciado la lista de alcaldías afectadas para este lunes 25 de mayo por posible caída de granizo en la Ciudad de México. Las 16 alcaldías de la capital mexicana se encuentran en Alerta Amarilla. En El Heraldo de México te decimos cuáles serán las demarcaciones afectadas y el posible horario de duración de los chubascos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha anunciado la lista de alcaldías afectadas para este lunes 25 de mayo por posible caída de granizo en la Ciudad de México.

Las 16 alcaldías de la capital mexicana se encuentran en Alerta Amarilla. En El Heraldo de México te decimos cuáles serán las demarcaciones afectadas y el posible horario de duración de los chubascos.

De las 15:00 a las 22:00 horas la Ciudad de México estaría experimentando caída de granizo en las alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar cuidado con adultos mayores e infancias para evitar enfermedades respiratorias. 17:02 Av. Insurgentes con fuerte lluvia a la altura de la Glorieta de los Insurgentes. Tome precauciones. #Tlaloque202





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