Alcalde de Celaya asegura que la depuración de Tránsito continuará pese al endeudamiento

El municipio de Celaya prioriza la limpieza de la corporación de tránsito sobre la estabilidad fiscal, desestimando el impacto vial por renuncias recientes y obligando a exámenes de confianza.

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reafirmó este jueves su compromiso irrenunciable con la depuración interna de la Dirección de Tránsito y Policía Vial, declarando que la administración municipal no detendrá los procesos de limpieza institucional incluso si esto implica asumir nuevas deudas financieras para la entidad. El mandatario municipal desestimó rotundamente las críticas sobre el gasto económico asociado a estas medidas, estableciendo claramente que la integridad operativa del cuerpo de seguridad supera cualquier consideración de ahorro presupuestario o ajuste financiero.

Compromiso financiero para la limpieza policial

Juan Miguel Ramírez Sánchez enfrentó directamente las interrogantes ciudadanas sobre el costo económico de las salidas recientes del personal de tránsito, asegurando que la falta de recursos no constituirá un obstáculo para cumplir con el mandato de profesionalización de la corporación. El funcionario público declaró explícitamente que buscará los fondos necesarios mediante solicitud de préstamos o mediante el ajuste estricto del presupuesto municipal, priorizando la erradicación de conductas indebidas por encima de las restricciones económicas actuales.

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El presidente municipal contrastó esta situación con la anterior administración encabezada por Javier Mendoza Márquez, señalando que ya se realizó una depuración masiva previa de trescientas sesenta policías municipales cuando los fondos eran nulos, demostrando que la voluntad política para limpiar las filas corporativas existe independientemente de la disponibilidad monetaria inmediata.

Evaluaciones de control y confianza obligatorias

La actual situación de la corporación de tránsito en Celaya se caracteriza por un rezago histórico en la certificación de su personal, donde solo el cincuenta por ciento de los elementos cuenta actualmente con sus exámenes de control y confianza aprobados por las instancias correspondientes. El resto del efectivo policial se encuentra en proceso de evaluación activa, con la instrucción firme de que cualquier individuo que no supere dichas pruebas será dado de baja inmediatamente, cerrando cualquier posibilidad de permanencia en el servicio.

El edil atribuyó este rezago estructural a las omisiones de la gestión anterior, señalando que bajo el mando de Javier Mendoza Márquez no se aplicaron los exámenes de control al personal de tránsito, dejando a toda la unidad sin certificaciones vigentes y expuesta a posibles irregularidades operativas durante los últimos años.

Pablo Muñoz Huitrón, secretario de Seguridad Ciudadana, detalló que el cien por ciento del personal de tránsito está programado para asistir a estas evaluaciones de control y confianza, las cuales están diseñadas en dos fases distintas para garantizar la exhaustividad del proceso de verificación. Estas pruebas se desarrollarán a lo largo de lo que resta del mes de noviembre y durante todo el mes de diciembre, marcando un calendario operativo estricto para la normalización de la seguridad pública.

Alcance institucional y costos operativos

Las exigencias de certificación no se limitan exclusivamente a los agentes viales, sino que Pablo Muñoz Huitrón aclaró que son obligatorias para todas las áreas operativas de la dependencia de seguridad, incluyendo a la Policía Municipal, los operadores del C4 y los cadetes que cursan o ingresan al Instituto de Formación Policial. Este marco normativo busca estandarizar los niveles de integridad y capacidad técnica en toda la estructura de seguridad, eliminando distinciones jerárquicas o funcionales en los requisitos de permanencia.

El costo financiero de cada evaluación individual oscila alrededor de los cuatro mil pesos por elemento, un desembolso que el Gobierno Municipal de Celaya ha justificado como una inversión prioritaria y no como un gasto superfluo, con el objetivo explícito de garantizar una depuración efectiva y permanente del personal en activo.

La vigencia de estas evaluaciones de control y confianza está establecida en un periodo de tres años, transcurridos los cuales todos los elementos deberán someterse a nuevos exámenes de permanencia para conservar sus puestos, creando un ciclo continuo de rendición de cuentas y validación profesional dentro de la corporación.

Impacto vial y renuncias voluntarias

Respecto a la salida reciente de once agentes viales durante el fin de semana pasado, las autoridades municipales esclarecieron que estas bajas no respondieron a procedimientos administrativos sancionatorios ni a investigaciones internas de la dependencia, sino que se trató de renuncias voluntarias firmadas por los propios elementos interesados en dejar el cargo.

Juan Miguel Ramírez Sánchez desestimó cualquier hipótesis de colapso vial derivado de esta salida de personal, afirmando que la situación en las calles mejorará a medida que se retiren aquellos elementos que no desean permanecer o que son despedidos por malas prácticas. El alcalde enfatizó que su gestión no tolerará los cobros indebidos a los automovilistas, estableciendo una política de cero tolerancia donde cualquier infractor, por mínima que sea la cantidad robada, será dado de baja.

Finalmente, el mandatario aseguró que todos los finiquitos y liquidaciones correspondientes a los elementos que se separan de la institución se pagarán rigurosamente conforme a la ley, garantizando transparencia total en las cuentas públicas y cumpliendo con todas las obligaciones laborales establecidas por la normativa vigente.