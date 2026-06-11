Alcalde de Celaya incrementa recursos para obras sociales en 46 millones de pesos

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez, informó que los recursos para obras sociales crecieron de 78 a 124 millones de pesos tras negociar con el Gobierno estatal. Además, aseguró que fue inequitativa la entrega de los recursos provenientes de la deuda estatal y que la relación con la gobernadora se mantiene en buenos términos.

Juan Miguel Ramírez informó que los recursos para obras sociales crecieron de 78 a 124 millones de pesos tras negociar con el Gobierno estatal, tras una mesa de trabajo con el equipo de la Secretaría del Nuevo Comienzo, el monto aumentó a 124 millones de pesos. y que fue inequitativa la entrega de los recursos provenientes de la deuda estatal , Ramírez Sánchez aseguró que la gobernadora, ya lo conoce y, por lo tanto, la relación entre ambos se sigue manteniendo en buenos términos.

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez informó que, de contar inicialmente con 78 millones de pesos para obras sociales como pavimentaciones, provenientes de los recursos de la deuda estatal, tras una mesa de trabajo con el equipo de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

"Nosotros nunca hemos peleado, la gobernadora sabe cómo soy yo y entonces ella sabe que soy un universitario que no va a estar de acuerdo en algo y lo dice, pero yo quiero que ustedes entiendan, 70 millones nos estaban dando y ayer firmé por 124 millones para obra de deuda", destacó Ramírez Sánchez. "Todavía no quedo conforme, pero ya ahí poco a poco voy a negociar.

Hubo gente que me decía, de los regidores, que era porque no habían metido proyectos, que ya lo dejara así, etcétera; qué bueno que no les hice caso, de 70 a 124 ya firmados de deuda", señaló





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