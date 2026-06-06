Alcalde de Cuautla, Morelos, procesado por vínculos con estructuras delictivas

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) ha confirmado que las investigaciones están relacionadas con posibles nexos entre funcionarios municipales y grupos criminales que operan en Morelos. Aunque no se han revelado públicamente los delitos específicos, se sabe que las indagatorias están relacionadas con actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y distintos sectores productivos de la región.

El alcalde de Cuautla, Morelos , Jesús 'N', ha sido procesado por presuntos vínculos con estructuras delictivas en la entidad. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) ha confirmado que las investigaciones están relacionadas con posibles nexos entre funcionarios municipales y grupos criminales que operan en Morelos .

Aunque no se han revelado públicamente los delitos específicos, se sabe que las indagatorias están relacionadas con actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y distintos sectores productivos de la región





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