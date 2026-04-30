Alcalde de Culiacán Rechaza Acusaciones y SRE Responde a Solicitudes de Extradición

El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, niega las acusaciones de autoridades estadounidenses. La SRE informa sobre las solicitudes de extradición recibidas y su evaluación por la FGR, destacando la falta de pruebas suficientes presentadas hasta el momento.

El presidente municipal de Culiacán , Juan de Dios Gámez Mendívil, ha respondido con firmeza a las acusaciones vertidas por autoridades estadounidenses que sugieren la posible presentación de cargos penales en su contra.

En una declaración pública, el alcalde rechazó categóricamente las imputaciones, calificándolas de infundadas y carentes de sustento legal. Gámez Mendívil enfatizó que, tanto en su vida personal como en el ejercicio de su cargo público, siempre se ha conducido dentro de los límites establecidos por el estado de derecho, mostrando un respeto absoluto por las leyes y los lineamientos institucionales.

Subrayó que su actuación ha estado consistentemente guiada por la legalidad y el bienestar de la ciudadanía, y que está dispuesto a colaborar plenamente con cualquier investigación que se lleve a cabo para demostrar su inocencia. La controversia surge en un momento delicado para la administración municipal, y la respuesta del alcalde busca disipar cualquier duda sobre su integridad y compromiso con el cumplimiento de la ley.

La situación ha generado una considerable atención mediática y ha puesto en el centro del debate la relación entre México y Estados Unidos en materia de cooperación judicial y extradición. Paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha emitido un comunicado oficial detallando el proceso que se sigue ante las solicitudes de extradición recibidas por parte del gobierno estadounidense.

La SRE informó que, en cumplimiento con el marco normativo vigente establecido por la Ley de Extradición Internacional, ha remitido la información correspondiente a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación. La FGR, a su vez, analizará las peticiones de extradición a la luz de la legislación mexicana, determinando si existen elementos suficientes para proceder con la detención provisional de los individuos solicitados.

La cancillería mexicana ha realizado una revisión jurídica exhaustiva de los documentos presentados por la Embajada de Estados Unidos, concluyendo que, hasta el momento, no contienen pruebas concluyentes que permitan establecer la responsabilidad penal de las personas cuya extradición se solicita. No obstante, la SRE reconoció que la decisión final sobre la viabilidad de las solicitudes de extradición recae en la FGR, quien deberá determinar si existen elementos probatorios que cumplan con los estándares del sistema jurídico mexicano.

Este proceso legal, aunque complejo, busca garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales de los individuos involucrados. La SRE también ha expresado su preocupación por la forma en que se divulgó públicamente la información relacionada con las solicitudes de extradición, considerando que contraviene las disposiciones de confidencialidad establecidas en los tratados bilaterales vigentes.

En este sentido, se ha anunciado el envío de un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos para expresar la insatisfacción del gobierno mexicano por la filtración de información sensible. La situación se complica aún más con la confirmación por parte de la FGR de las solicitudes de extradición dirigidas contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios estatales.

La FGR ha anunciado que iniciará una investigación para determinar si las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses tienen fundamento legal. Esta investigación se llevará a cabo de manera independiente y transparente, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados.

La FGR ha reiterado su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, pero ha enfatizado que cualquier solicitud de extradición debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley mexicana. El gobernador Rocha Moya, por su parte, ha ofrecido su total colaboración con la investigación y ha expresado su confianza en que se demostrará su inocencia.

La controversia ha generado un clima de incertidumbre en el estado de Sinaloa, y ha puesto en tela de juicio la relación entre el gobierno estatal y las autoridades federales. La resolución de este caso tendrá importantes implicaciones políticas y legales, y podría afectar la estabilidad de la región. La transparencia y el apego a la ley serán fundamentales para garantizar un proceso justo y equitativo para todos los involucrados.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, y espera que se resuelvan de manera pacífica y respetuosa del estado de derecho





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