El alcalde de GAM, Janecarlo Lozano, se comprometió a invertir en la pacificación delío norte de la ciudad, la creación de un mayor sistema de cuidados e innovación en infraestructura, y llevar el modelo de bienestar y seguridad a todos los municipios del país, luego de anunciar su participación en CONAMM.

El alcalde de GAM, Janecarlo Lozano , comparece ante el Congreso de la CDMX y anunció que próximamente tomará protesta como presidente de la Confederación Nacional de Municipios de México ( CONAMM ), la más importante y antigua organización integrada por los 2500 municipios de México.

Lozano aseguró que su administración tiene los mejores resultados de la capital y llevará el modelo de la GAM a todos los estados de la República, con la prioridad del bienestar y seguridad en todas las alcaldías del país. Entre los resultados más destacados, Lozano celebró las acciones emprendidas en materia de seguridad, que lograron una reducción significativa en delitos de alto impacto.

También destacó la pacificación del norte de la ciudad y la mayor implementación de patrullas, cámaras y territorio seguro en comparación con otras alcaldías. El alcalde destacó que GAM es la alcaldía con más patrullas, cámaras y kilómetros de senderos seguros.

Lozano se comprometió a que este año la GAM se convierta en la alcaldía con más senderos seguros del país, habilitará 200 kilómetros más de senderos de paz y constructará un primer Sistema de Cuidados y Bienestar para la Mujer en Cuautepec. También destacó que su administración ha sido calificada como la alcaldía con más obra pública, mayor reducción de delitos y una cultura más grande en comparación con otras alcaldías.

Finalmente, Lozano se mostró seguro de que la ciudad no se contagiará de una mayor problemática por parte de los turistas que llegarán durante el mundial, y comprometió hacer que la Basílica de Guadalupe se convierta en el lugar más visitado después de los partidos





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