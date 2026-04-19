Alcalde de Juárez busca liderar la 4T en Chihuahua; promete no dar tregua a adversarios

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha confirmado su registro ante MORENA para contender por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua. Pérez Cuéllar expresó su profundo amor por Juárez y su determinación para impulsar la transformación del estado, advirtiendo que no cederán ante las calumnias y mentiras de sus oponentes. Destacó las inversiones en seguridad y el progreso de Ciudad Juárez bajo su gestión, como muestra de su capacidad de liderazgo.

Cruz Pérez Cuéllar , actual alcalde de Ciudad Juárez, ha oficializado su aspiración a convertirse en el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua . El anuncio se realizó tras su registro formal ante el partido Movimiento Regeneración Nacional ( MORENA ), marcando un paso significativo en su carrera política y su deseo de expandir el proyecto de la 4T a nivel estatal.

Con una emotiva declaración, Pérez Cuéllar manifestó su profundo arraigo y amor por Ciudad Juárez, la urbe que lo vio crecer, formarse en sus escuelas públicas y trabajar junto a su familia y comerciantes. Esta conexión personal con la ciudad es el motor que impulsa su ambición de liderar la transformación del estado entero. “Porque yo amo profundamente a esta ciudad. Yo crecí en sus calles, me formé en sus escuelas públicas y trabajé entre los comerciantes, con mis abuelos y mis padres. Por ese profundo amor que le tengo a Juárez, en cuanto salga la convocatoria y las fechas, me estaré registrando para ser el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua”, afirmó con convicción. La determinación de Pérez Cuéllar va acompañada de una postura firme y decidida frente a sus adversarios políticos. En un claro mensaje de confrontación, el edil advirtió que no habrá concesiones ni descanso en su lucha por la transformación de Chihuahua. “Desde aquí le quiero decir a nuestros adversarios, a los que nos calumnian y quieren o tratan, según ellos, de ofendernos. No les vamos a pedir, ni les vamos a dar tregua, porque sus calumnias y sus mentiras no son más grandes que el deseo que tenemos de transformar nuestra ciudad y nuestro estado. Porque sus ofensas y sus burlas no son más grandes que la determinación absoluta que tenemos de que la, porque sus demandas y sus amenazas no van a poder nunca con el ejemplo de trabajo y de esfuerzo sin descanso, que aprendí en mi casa y que seguiré practicando toda la vida. Porque su poder temporal, que tienen solamente por un rato, no va a poder con la fuerza incuestionable del pueblo de… ya se van. Su derrota va a ser histórica y ejemplar y nuestra victoria va a ser también histórica y ejemplar. Va a llegar la Cuarta Transformación a todo Chihuahua”, sentenció con un tono desafiante. El alcalde de Ciudad Juárez fundamentó su aspiración en los logros obtenidos durante sus dos administraciones municipales. Destacó que Juárez es el municipio que más ha invertido en seguridad en todo el país, logrando un avance significativo al pasar de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo al puesto número 17. Además, mencionó el progreso en áreas como educación, presupuesto participativo y servicios públicos, elementos que, según él, demuestran su capacidad de gestión y su compromiso con el bienestar ciudadano. La presentación de su aspiración congregó a una notable asistencia de ciudadanos provenientes de diversos municipios del estado, incluyendo Janos, Palomas, Nuevo Casas Grandes, Parexids y Villa Ahumada, así como a maestros y deportistas, quienes expresaron su respaldo al alcalde y resaltaron el apoyo y la atención que han recibido de su parte. Este apoyo colectivo subraya la influencia y la receptividad que Pérez Cuéllar ha logrado generar en la región, consolidando una base de apoyo sólida para sus ambiciones políticas estatales. Cabe mencionar que la información sobre su registro se da en un contexto donde aún no se han discutido formalmente los procedimientos o si los aspirantes deberán dejar sus cargos actuales, un tema que se espera sea abordado en próximas reuniones, según reportes previos. En paralelo a estas noticias políticas, se informaron otros sucesos relevantes como el aplazamiento de una audiencia por feminicidio, el hallazgo con vida del director del Organismo de Agua Potable de Malinalco, la detención del CEO de una empresa señalada de fraude piramidal, el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo, y la apertura del PAN a una candidata a gubernatura en Michoacán, además de una volcadura de pipa con amoniaco en Sonora que dejó personas intoxicadas, y la disponibilidad de EL UNIVERSAL en Whatsapp para mantenerse informado





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