Alcalde de Salamanca se Reúne con Vecinos por Ampliación del Centro Gerontológico y Área Verde

El presidente municipal de Salamanca, César Prieto, se reunió con vecinos de la colonia Infonavit 1 para abordar la controversia sobre la ampliación del Centro Gerontológico y la reducción del área verde del parque Albino García. Se programó una nueva reunión para presentar el proyecto y aclarar dudas.

Salamanca , Guanajuato.- El presidente municipal, César Prieto , sostuvo un encuentro con los residentes de la colonia Infonavit 1 , en Salamanca . La reunión se llevó a cabo debido a la inconformidad de los vecinos respecto a la planeada reducción del área verde del parque “Albino García”, esto con el propósito de ampliar las instalaciones del Centro Gerontológico . El alcalde, tras escuchar las inquietudes de los colonos, propuso una nueva reunión para el lunes a las 10 de la mañana.

En este encuentro, se les presentará de manera detallada el proyecto de ampliación, junto con las actividades que se ofrecen actualmente a los más de mil adultos mayores que frecuentan el centro. El objetivo principal es que los vecinos puedan comprender a fondo la propuesta y se familiaricen con los beneficios que traerá tanto para la comunidad como para los usuarios del centro gerontológico, incluyendo mejoras en la imagen urbana.\El alcalde de Salamanca, en su respuesta a las preocupaciones de los vecinos, destacó la necesidad de ampliar el espacio del centro gerontológico. Argumentó que el espacio actual se ha vuelto insuficiente para albergar las diversas actividades que se imparten, como tai chi, mímica y cachibol. Además, expresó su deseo de que más habitantes de la colonia se involucren y conozcan los alcances del centro. Subrayó que la ampliación tiene como fin mejorar la atención a los adultos mayores que ya no caben en las instalaciones actuales. El presidente municipal aseguró que la administración municipal no está invadiendo ninguna área privada y que la propiedad es de carácter municipal. Descartó rumores infundados y aclaró que el proyecto no tiene propósitos personales. Asimismo, invitó a los vecinos a presenciar las actividades de los adultos mayores para que puedan entender de primera mano la importancia de la ampliación y la preservación del área verde. El encuentro del lunes se perfila como una oportunidad clave para disipar dudas y llegar a un entendimiento común sobre el proyecto.\Durante la reunión inicial, los vecinos expresaron su preocupación por la reducción del área verde, argumentando la importancia de este espacio público para el esparcimiento y el bienestar de la comunidad. El alcalde, por su parte, defendió los beneficios del proyecto, enfatizando la necesidad de mejorar las condiciones del centro gerontológico para atender adecuadamente a los adultos mayores. Tras un intercambio de opiniones, se acordó la reunión del lunes, en la cual se presentarán los planos y detalles específicos de las obras. Esta iniciativa busca demostrar la transparencia del proyecto y asegurar que las modificaciones no afectarán de manera significativa el área verde ni el acceso público al parque. La administración municipal reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad y con la creación de espacios que beneficien a todas las edades, especialmente a los adultos mayores. La meta es encontrar un equilibrio que satisfaga las necesidades de todos los residentes y que mejore la calidad de vida en Salamanca





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