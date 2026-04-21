Alcalde de Salvatierra desmiente aumento oficial en transporte público tras quejas ciudadanas

El presidente municipal de Salvatierra aclara que no existe autorización para subir la tarifa del transporte tras denuncias de usuarios sobre cobros arbitrarios por parte de los concesionarios.

La administración municipal de Salvatierra , encabezada por el alcalde José Daniel Sámano Jiménez, ha salido al paso ante el creciente malestar social provocado por reportes ciudadanos sobre un incremento no autorizado en las tarifas del transporte público local. Diversos usuarios han manifestado su indignación al señalar que en varias rutas se ha comenzado a cobrar una tarifa de 11.50 pesos, en lugar de los 10.50 pesos establecidos oficialmente.

Ante esta situación, el presidente municipal fue contundente al aclarar que, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna solicitud formal por parte de los concesionarios para modificar los costos del pasaje, ni existe un proceso administrativo en curso dentro del Cabildo para aprobar tal medida. El alcalde enfatizó que cualquier ajuste tarifario es un proceso complejo que debe cumplir con requisitos legales estrictos antes de ser aplicado. Durante su intervención, Sámano Jiménez explicó que, si bien el Gobierno del Estado ha emitido recomendaciones generales sobre la viabilidad de revisar las tarifas debido a los incrementos en los insumos operativos, como el costo del diésel y los repuestos, estas sugerencias no representan una orden obligatoria para el municipio. Para que un aumento sea legítimo, debe realizarse primero un estudio técnico exhaustivo que respalde la necesidad económica de tal ajuste. Una vez concluido este estudio, el expediente debe ser presentado ante el Cabildo, donde los doce ediles deben analizar, debatir y someter a votación la propuesta. El edil subrayó que cualquier incremento está supeditado a un compromiso irrenunciable por parte de los transportistas: mejorar sustancialmente la calidad del servicio, lo cual incluye la renovación o mantenimiento adecuado de las unidades, un trato digno a los pasajeros y el cumplimiento estricto de las rutas y horarios establecidos para la comodidad de la ciudadanía. El alcalde reconoció que ha existido un acercamiento informal con los concesionarios, quienes argumentan atravesar una situación financiera complicada; sin embargo, reiteró que esto no justifica que se realicen cobros arbitrarios por cuenta propia. Actualmente, el gobierno municipal se encuentra inmerso en un proceso de regularización de todas las concesiones de transporte en Salvatierra, con el objetivo de asegurar que cada unidad y propietario cumplan con la normativa vigente antes de siquiera considerar cualquier cambio tarifario. Ante los reportes de cobros ilegales, el munícipe hizo un llamado enérgico a los transportistas para que se abstengan de realizar aumentos unilaterales y de colocar avisos engañosos en sus unidades. Asimismo, anunció que se sostendrá una reunión de carácter urgente con los representantes del gremio para revisar estas denuncias y aplicar, en caso de ser necesario, las sanciones correspondientes para proteger la economía de las familias salvaterrenses y garantizar el orden público en este sector tan importante para la movilidad de la población





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