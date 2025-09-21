Alcaldes franceses desafían al gobierno e izan banderas palestinas en solidaridad

Varios alcaldes franceses desafían las órdenes del gobierno e izan banderas palestinas en sus ayuntamientos, en un gesto de solidaridad con el pueblo palestino y en medio de tensiones políticas por el conflicto israelí-palestino.

El llamado a izar banderas palestinas en los ayuntamientos franceses ha ganado fuerza en medio de la guerra en Gaza y los planes de Francia de reconocer formalmente un Estado palestino en la ONU. Varios alcaldes desafiaron las órdenes del gobierno y colgaron las enseñas, mientras que otros se preparan para unirse a la iniciativa, impulsada por el líder socialista Olivier Faure.

Esta acción, vista como un gesto de solidaridad con el pueblo palestino, ha provocado una reacción dividida, con el Ministerio del Interior oponiéndose a la exhibición de banderas y citando el principio de neutralidad en el servicio público, mientras que algunos alcaldes y políticos la defienden. La iniciativa se produce en un contexto de crecientes manifestaciones propalestinas en Francia y en vísperas de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, donde se espera que el conflicto entre Israel y los palestinos encabece la agenda.\La controversia sobre las banderas palestinas ha revelado profundas divisiones políticas en Francia, especialmente en un país con las mayores poblaciones judía y musulmana de Europa. El Ministerio del Interior argumenta que la exhibición de banderas palestinas en edificios públicos importa un conflicto internacional al territorio nacional y viola el principio de neutralidad. Bruno Retailleau, ministro del Interior, afirmó que la fachada de un ayuntamiento solo debe exhibir la bandera tricolor, simbolizando los valores de la nación. Por otro lado, figuras políticas como Ian Brossat, del Partido Comunista Francés, acusaron al ministro de contradecir la postura oficial de Francia, que es el reconocimiento de un Estado palestino. Alcaldes de ciudades como Saint-Denis y Nantes han anunciado que izarán la bandera palestina, mientras que otros, como el de Niza, han enfrentado desafíos legales y decisiones judiciales relacionadas con la exhibición de banderas.\La situación en Francia refleja el creciente debate internacional sobre el conflicto palestino-israelí. Los palestinos esperan que al menos 10 países más reconozcan su Estado, sumándose a los más de 145 que ya lo hacen. La decisión de los alcaldes franceses de izar banderas palestinas se interpreta como un apoyo simbólico a esta causa, y también como una respuesta a la creciente visibilidad de las banderas palestinas en manifestaciones y protestas en todo el país. La respuesta del gobierno francés, y las tensiones políticas que ha generado, ponen de relieve la complejidad de la situación y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el apoyo a la paz y el respeto a la neutralidad institucional. El alcalde de Saint-Ouen propuso izar ambas banderas, la israelí y la palestina, buscando promover la paz y evitar divisiones





