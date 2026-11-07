Alcaldes piden investigar corrupción en obra de Bulevar Tratados de Córdoba

Ediles de Córdoba exigen revisar gastos de 22.3 millones en bulevar y 1.67 millones en palacio municipal, tras hallar hundimientos y registros cancelados en el ORFIS.

Los ediles de la ciudad de Córdoba han solicitado formalmente una investigación exhaustiva sobre posibles irregularidades administrativas y financieras en dos obras públicas ejecutadas durante la gestión municipal 2022-2025. Este llamado a la transparencia se centra en el caso de la rehabilitación del bulevar Tratados de Córdoba, que implicó una inversión superior a los 22.3 millones de pesos, y la renovación de la fachada del Palacio Municipal, con un costo reportado de 1.67 millones de pesos. Los legisladores locales buscan promover denuncias legales contra cualquier persona que resulte responsable de las deficiencias encontradas en estas infraestructuras clave.

Deficiencias en el Bulevar Tratados de Córdoba

El principal foco de la protesta ciudadana y política recae sobre la rehabilitación del bulevar Tratados de Córdoba, una obra valorada en más de 22.3 millones de pesos. Tras reportarse un nuevo hundimiento en octubre pasado, la administración local enfrenta la presión para exigir a la constructora el cumplimiento de la garantía ofrecida. Este mecanismo legal es crucial para evitar que las reparaciones de emergencia representen un gasto público adicional, trasladando la carga financiera a los responsables de la construcción defectuosa.

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La síndica Irene Sedas González fue la voz principal que planteó promover una denuncia formal por las graves fallas estructurales en esta obra. Su intervención durante la sesión de Cabildo subrayó la necesidad de una respuesta inmediata ante el deterioro prematuro de una vía de alta circulacion. La comunidad local espera que las autoridades determinen si existieron negligencias técnicas o administrativas durante la supervisión y ejecución del proyecto original.

Irregularidades en el Palacio Municipal y el Sistema ORFIS

Paralelamente, se ha solicitado una aclaración detallada sobre el ejercicio de los recursos destinados a la renovación de la fachada del Palacio Municipal, un proyecto con un costo de 1.67 millones de pesos. La alerta se activó cuando el registro de la obra apareció como cancelado en el sistema de consulta del ORFIS. Esta discrepancia en el sistema oficial genera dudas sobre la efectividad real de los fondos públicos invertidos y la legitimidad del cierre administrativo del contrato.

Durante la sesión de Cabildo, el regidor segundo, Jorge Huerta, solicitó revisar a fondo los trabajos realizados en la fachada del edificio histórico. Su requerimiento destaca la necesidad de verificar si la obra concluyó según las especificaciones originales o si los recursos se utilizaron de manera inadecuada. La presencia de un estado cancelado en el sistema financiero público sugiere posibles errores en la contabilidad municipal que deben ser subsanados.

Posiciones de las Autoridades y Próximos Pasos

El alcalde Manuel Alonso Cerezo evitó precisar la postura oficial de su administración cuando se le cuestionó sobre si presentaría las denuncias solicitadas por los ediles. Aunque no se comprometió a acciones legales inmediatas, el sentir general de los denunciantes es claro: las autoridades deben aclarar el destino exacto de los recursos y deslindar responsabilidades si se confirman irregularidades. Esta postura cautelar ha generado expectativa sobre la independencia de la futura investigación.

Los legisladores insisten en que es fundamental investigar a los involucrados en la administración encabezada por Juan Martínez Flores para garantizar la rendición de cuentas. La presión pública exige que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas correspondientes, asegurando que no haya impunidad en el manejo de más de 23.9 millones de pesos en total entre ambas obras. La ciudadanía espera que se establezcan precedentes claros de justicia administrativa para futuras generaciones.