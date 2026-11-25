Luz Benítez garantiza que la pista de hielo y el espectáculo de Cuarteto de Nos compartirán espacio legalmente, aclarando que no habrá cancelaciones.

La alcaldesa de Guanajuato, Luz Benítez, ha confirmado oficialmente que la instalación de la pista de hielo y la realización del concierto de la banda uruguaya Cuarteto de Nos coexistirán legalmente en el recinto de la Alhóndiga de Granaditas. Esta decisión administrativa busca resolver el conflicto generado por la superposición de ambos eventos, asegurando que ninguna actividad sea cancelada ni se vea interrumpida por la logística municipal.

Resolución municipal sobre la pista de hielo

Luz Benítez, como figura central de la administración pública local, declaró que ambos proyectos cuentan con los permisos correspondientes y han sido coordinados para operar en la misma fecha sin impedimentos físicos ni legales. La autoridad municipal enfatizó que no hay razón para la alarma entre los asistentes, ya que la prioridad es garantizar que el público disfrute del espectáculo musical mientras se cumplen los procesos de instalación de la infraestructura de hielo.

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La gestión del evento requirió una coordinación especial entre la promotora del espectáculo y el gobierno municipal para ajustar los tiempos de montaje. La presidenta municipal explicó que el tema principal fue la falta de comunicación oportuna por parte de los organizadores del concierto, quienes no realizaron los procesos en el tiempo y forma requeridos para evitar interferencias con las obras públicas programadas.

Críticas de fans y organización del artista

Por otra parte, Luz, una madre de familia capitalina que invirtió alrededor de 3 mil 200 pesos en dos boletos VIP, denunció públicamente la pésima organización percibida en el lugar. Esta ciudadana, inconforme con la situación, relató que al llegar al sitio del evento este martes se encontró con una logística deficiente que afectaba la experiencia de pago por categoría premium. Luz argumentó que la responsabilidad de los fallos recae directamente en la Presidencia Municipal, ya que ellos autorizaron la instalación de la pista de hielo en un recinto considerado inapropiado para la presentación musical.

El mánager de la banda Cuarteto de Nos también responsabilizó a la administración municipal por las fallas de logística y por el recinto seleccionado. Durante la presentación, un asistente del artista cuestionó a la mánager sobre la presencia de la pista de hielo, lo que generó tensión entre los representantes de la promoción y la autoridad local. Luz explicó que había personas preguntando de forma insistente y que, aunque la promotora tenía todo en orden, el municipio se adelantó a instalar la infraestructura de hielo, causando confusión y descontento generalizado entre el público asistente.

La decepción también se extiende a cientos de padres de familia que viajaron desde otros estados y municipios, incluyendo Puerto Vallarta, Morelia y Ciudad de México, para asistir al evento. Luz cuestionó la incertidumbre de pagar por un concierto de alta calidad cuando la desorganización municipal podría provocar cancelaciones o una mala experiencia. Estos asistentes adquirieron accesos VIP para sus hijos y adolescentes, confiando en una experiencia premium que ahora consideran comprometida por la omisión de la ciudad de Guanajuato en su programación previa.

Impacto económico y futuro del evento

El incidente ha dejado un saldo negativo en la percepción de los consumidores, quienes sienten que los organizadores terminan pagando las consecuencias de los errores administrativos municipales. Luz señaló que el escenario y el lugar dejan mucho que desear considerando el precio elevado de los boletos, lo que ha generado un sentimiento de injusticia entre los compradores legítimos. La falta de previsión del municipio al no contemplar el concierto en su programación inicial ha afectado la confianza de los turistas y residentes que planeaban sus viajes con antelación.

A pesar de las quejas, la estructura física de la Alhóndiga de Granaditas mantendrá la pista de hielo removible, pero las molestias persisten entre los sectores afectados. La presidenta municipal afirmó que no hay ningún problema para que el evento se lleve a cabo sin impedimentos, aunque reconoce que la coordinación fue compleja. La situación actual sirve como un recordatorio de la importancia de la comunicación interinstitucional para evitar conflictos en eventos de gran escala pública.

Mientras tanto, Guanajuato cuenta con más de 700 zonas vulnerables al frío, por lo que la instalación de la pista de hielo también cumple una función social durante la temporada invernal. La alcaldesa insistió en que la realización del concierto y la pista de hielo podrán coexistir por única ocasión, buscando un equilibrio entre el entretenimiento cultural y el servicio público. Los organizadores deberán adaptarse a esta realidad logística para finalizar con éxito la presentación de Cuarteto de Nos sin nuevas interrupciones por parte de las autoridades.