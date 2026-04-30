Alcaldesa de León abandona el PAN y se une a Movimiento Ciudadano; Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, deja el PAN para unirse a Movimiento Ciudadano, donde el líder nacional, Jorge Álvarez Máynez, la considera una figura clave para el futuro político de Guanajuato. Mientras tanto, Estados Unidos acusa a funcionarios mexicanos de vínculos con el narcotráfico.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció su salida del Partido Acción Nacional (PAN) para unirse a Movimiento Ciudadano (MC), donde el líder nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez , la perfila como una figura clave para liderar el futuro político de Guanajuato .

Durante el evento 'La alternativa es naranja', Álvarez Máynez destacó las virtudes de Gutiérrez Campos en el gobierno, resaltando su compromiso, sensibilidad social y cercanía con la ciudadanía, cualidades que, según él, son fundamentales para el cambio que Guanajuato necesita. Además, el dirigente de MC criticó la falta de ética y la precariedad política de los panistas, quienes han atacado a Gutiérrez Campos tras su decisión de abandonar el partido.

Álvarez Máynez aseguró que MC acompañará a la alcaldesa durante el resto de su administración en León, el tercer municipio más importante del país, y la apoyará en su proyecto de gobierno, que incluye planes a largo plazo en materia de movilidad e infraestructura para la ciudad. La alcaldesa, por su parte, expresó su gratitud por el recibimiento de la gente y su entusiasmo por sumarse al proyecto de MC, que busca transformar no solo León, sino también Guanajuato.

Mientras tanto, en otro frente político, el gobierno de Estados Unidos acusó al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios mexicanos de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente con 'Los Chapitos', hijos del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por estas acusaciones, aunque especialistas descartan una extradición rápida, señalando que las acusaciones son mediáticas y buscan generar presión sobre México.

Rocha Moya, por su parte, respondió a las acusaciones afirmando que el ataque no es solo contra su persona, sino también contra el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). En otro tema, se reveló que la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Interoceánico preveía desde 2020 la eliminación de curvas y pendientes en sus vías para garantizar mayor seguridad.

Este proyecto, que busca conectar el Pacífico con el Golfo de México, ha generado controversia por sus posibles impactos ambientales y sociales, aunque el gobierno federal insiste en que es clave para el desarrollo económico del país. Mientras tanto, en Guanajuato, la alianza entre MC y Gutiérrez Campos busca consolidarse como una alternativa política viable para los próximos años, con miras a las elecciones de 2024.

Álvarez Máynez reiteró que MC es el vehículo ideal para construir un nuevo Guanajuato, donde las decisiones sean tomadas por y para la ciudadanía, y no por intereses políticos mezquinos. La alcaldesa, por su parte, se mostró optimista sobre el futuro y agradecida por el apoyo recibido, prometiendo seguir trabajando por León y Guanajuato con el respaldo de MC





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