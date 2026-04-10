Alcaldesa de León explica el cierre del paso en San Juan de Abajo y dialoga con vecinos

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, se reunió con los habitantes de San Juan de Abajo para explicar el cierre del antiguo cruce ferroviario, derivado de un convenio con Ferromex y la SICT. Se abordaron temas de seguridad, regularización y transporte público, escuchando las preocupaciones de los vecinos.

León , Guanajuato.- La alcaldesa de León , Alejandra Gutiérrez Campos, se reunió con los residentes de San Juan de Abajo para comunicarles las razones detrás del cierre del antiguo cruce ferroviario. Este cierre se deriva de un convenio establecido con Ferromex , la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ( SICT ), y otras entidades involucradas.

El encuentro tuvo lugar el jueves por la tarde en la propia comunidad, contando con la presencia de diversos miembros del gabinete municipal, incluyendo al secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad, Israel Martínez Martínez, y al secretario de Seguridad, Prevención y Protección, Jorge Guillén Rico, así como el secretario del Ayuntamiento, Pablo Arturo Elizondo Sierra. Alejandra Gutiérrez explicó que el cierre del paso antiguo es una consecuencia del acuerdo, el cual especifica que una vez habilitado el cruce seguro, se procederá al cierre definitivo del paso previo. La alcaldesa enfatizó la importancia de cumplir con las condiciones legales y la inversión de recursos en la comunidad, negando cualquier abandono hacia San Juan de Abajo. La alcaldesa defendió su presencia, indicando que estaba ahí para dialogar directamente con los vecinos, buscando transparencia y comunicación abierta. La alcaldesa detalló que el acuerdo con Ferromex y otras instituciones se concretó en febrero de 2025. Justificó la decisión en el beneficio colectivo, haciendo hincapié en la regularización del asentamiento, una de las principales preocupaciones expresadas por los vecinos. Destacó que escuchar a los residentes y asegurar la certeza jurídica, así como el acceso a servicios básicos, eran prioridades fundamentales. Adicionalmente, se aseguró que la habilitación del nuevo cruce seguro aumentaría la seguridad en la zona, prometiendo la instalación de una caseta móvil y rondines de seguridad en bicicleta. Se abordó también la preocupación por el transporte público, señalando que se incrementará la frecuencia de los autobuses. La alcaldesa reiteró que la decisión de cerrar el paso obedece a razones de seguridad, dignidad y certeza jurídica, elementos clave para la regularización y el acceso a servicios esenciales. Un habitante de la comunidad, entrevistado por el periódico Correo, relató que la invitación a la reunión se realizó con un día de anticipación. Durante el encuentro, se expresó a la alcaldesa la preocupación por la ubicación del nuevo camino, que no estaría dentro de los límites de San Juan de Abajo. También se solicitó un compromiso para la creación de un paso peatonal adecuado para peatones, ciclistas, motociclistas y personas de la tercera edad. Los vecinos manifestaron su oposición al cierre del paso actual. El secretario de Obras Públicas, presente en la reunión, subrayó que el paso se construyó para complementar el proceso de regularización y que, en un plazo de un año, se adquirirían los terrenos adyacentes para ampliar la carretera, garantizando las condiciones de seguridad estipuladas por la Normatividad. Actualmente, esta normativa no se cumple





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