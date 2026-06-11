Alcaldesa de Mérida exalta el compromiso y la entrega del personal municipal frente a emergencias pluviales

Cecilia Patrón Laviada reconoció la labor de 1,200 trabajadores que brindaron auxilio a la ciudadanía durante las recientes inundaciones, destacando la eficiencia administrativa y la vocación de servicio.

La alcaldesa de Mérida , Cecilia Patrón Laviada , llevó a cabo un acto significativo de reconocimiento hacia el cuerpo de trabajadores municipales que desempeñaron una labor fundamental durante las recientes contingencias climáticas.

En un mensaje cargado de emotividad y gratitud, la munícipe resaltó que la capital yucateca cuenta con el mejor capital humano del país, destacando que la entrega, el esfuerzo y el sacrificio personal de quienes estuvieron en la primera línea de batalla fueron determinantes para mitigar los daños ocasionados por las lluvias atípicas que azotaron la región. Para Patrón Laviada, este despliegue no representó simplemente el cumplimiento de una tarea operativa o una obligación laboral, sino que fue una manifestación genuina de solidaridad, responsabilidad y un profundo amor por la ciudad y sus habitantes.

El operativo de respuesta fue masivo y coordinado, involucrando a un total de 1,200 colaboradoras y colaboradores del ayuntamiento. Este equipo multidisciplinario se encargó de ejecutar labores emergentes en diversos puntos críticos de la ciudad, donde las afectaciones pluviales habían puesto en riesgo la movilidad y la seguridad de las familias. Las cuadrillas municipales implementaron jornadas intensivas de limpieza de pozos y alcantarillas, así como el desazolve de calles principales y secundarias para agilizar el flujo del agua.

Asimismo, se realizaron recorridos constantes de supervisión y se atendieron con celeridad los reportes ciudadanos a través de los canales oficiales. El esfuerzo fue titánico, ya que el personal trabajó desde las primeras horas del alba hasta altas horas de la noche, brindando auxilio inmediato a las zonas más vulnerables y gestionando refugios temporales para aquellas personas que perdieron la seguridad de sus hogares.

Durante su intervención, la presidenta municipal subrayó la importancia de mantener un equipo cohesionado y firme, capaz de resistir las presiones de las crisis y responder con resultados tangibles. Patrón Laviada enfatizó que la fortaleza del ayuntamiento prevaleció gracias a una voluntad colectiva de servicio que superó las expectativas y las responsabilidades básicas del cargo.

Esta capacidad de respuesta puso a prueba la infraestructura y la organización del municipio, demostrando que la administración actual posee la capacidad técnica y humana para enfrentar imprevistos climáticos de gran magnitud. La alcaldesa reiteró que el compromiso con la ciudadanía es total y que el gobierno municipal opera bajo un esquema de atención permanente, trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, para garantizar que ninguna solicitud de ayuda quede desatendida.

En el ámbito administrativo, la munícipe aprovechó la ocasión para informar sobre la gestión responsable de los recursos públicos. Aseguró que la administración se rige por principios de orden y eficiencia, logrando implementar mejoras sustanciales en los servicios públicos sin la necesidad de aumentar los impuestos a los contribuyentes ni generar nuevas deudas financieras para el municipio.

Según explicó, el objetivo primordial es que cada peso del erario se traduzca en obras concretas, servicios de calidad y acciones directas que eleven la calidad de vida de todas las familias meridanas. Finalmente, expresó su orgullo al liderar un equipo que comprende la verdadera esencia del servicio público, el cual consiste en servir a los demás, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad, con el fin de seguir construyendo una ciudad segura, ordenada, limpia y, sobre todo, solidaria





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