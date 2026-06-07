El fundador del Museo de las Aves de México emitió su voto y pidió priorizar soluciones a inundaciones y mejorar servicios de salud en su distrito.

El reconocido saltillense Aldegundo Garza de León, fundador del Museo de las Aves de México (MUSAVE), acudió puntualmente a emitir su voto en la casilla 1902, ubicada en la colonia Los Valdés de Saltillo , alrededor de las 09:00 horas de este domingo.

Tras ejercer su derecho al sufragio, don Aldegundo hizo un enérgico llamado a los futuros diputados que resulten electos, instándolos a atender las necesidades reales de la ciudadanía. En particular, destacó dos temas críticos para su distrito: el urbanismo y la salud. Señaló que las inundaciones durante la temporada de lluvias son un problema recurrente que afecta gravemente a los residentes, y pidió que se implementen soluciones de infraestructura hidráulica y planeación urbana para mitigar estos eventos.

Asimismo, urgió a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud, que consideró insuficientes para la población local. Aldegundo Garza de León es una figura emblemática en Saltillo, no solo por su activismo cívico, sino por su invaluable contribución a la cultura y la ciencia.

Su pasión por las aves lo llevó a crear el MUSAVE, un museo único en el mundo que alberga más del 70% de las especies de aves de México, gracias a la donación de su colección privada, reunida durante más de 50 años de dedicación. Este recinto se ha convertido en un referente para la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad, atrayendo a visitantes de todo el país y del extranjero.

La trayectoria de don Aldegundo refleja un compromiso profundo con su comunidad, que ahora extiende al ámbito político, buscando que las autoridades escuchen las demandas ciudadanas. El hecho de que una personalidad tan respetada como Aldegundo Garza se tome el tiempo para votar y además expresar sus inquietudes sobre el urbanismo y la salud envía un mensaje claro sobre la importancia de la participación ciudadana.

En un contexto donde muchos se sienten apáticos o desencantados con la política, su ejemplo inspira a otros a ejercer su derecho al voto y a exigir rendición de cuentas. Las inundaciones en Los Valdés y otras colonias de Saltillo no son un problema nuevo, pero han sido ignoradas por administraciones anteriores. Con su llamado, don Aldegundo busca que los nuevos diputados prioricen la inversión en drenaje pluvial, mantenimiento de canales y ordenamiento territorial.

En cuanto a la salud, hizo hincapié en la necesidad de más centros de atención primaria, medicamentos y personal capacitado, especialmente en zonas marginadas. La jornada electoral transcurrió con normalidad en la casilla 1902, donde los ciudadanos formaron filas ordenadas para emitir su voto. Don Aldegundo, vestido de manera informal pero con su característica camisa de botones y sombrero, saludó a varios conocidos y conversó brevemente con los funcionarios de casilla.

Al salir, reiteró su confianza en que el voto es la herramienta más poderosa para el cambio, pero advirtió que la democracia no termina en las urnas: es necesario que la ciudadanía se mantenga vigilante y activa, exigiendo a sus representantes el cumplimiento de promesas. Con su gesto, Aldegundo Garza no solo cumplió con su deber cívico, sino que dejó un legado de compromiso y esperanza para las futuras generaciones de saltillenses.

La historia de Aldegundo Garza es un testimonio de cómo una persona puede marcar la diferencia. Desde joven, su fascinación por las aves lo llevó a recorrer todo México, observando y recolectando especímenes. Con el tiempo, su colección creció hasta convertirse en una de las más completas del país, y en 1993 decidió donarla para crear el MUSAVE.

El museo no solo exhibe aves disecadas, sino que promueve la investigación y la educación ambiental, con talleres y visitas guiadas para escuelas. Don Aldegundo también ha participado en proyectos de conservación de hábitats y ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales. Su vida es un ejemplo de que la pasión y la perseverancia pueden generar un impacto duradero en la sociedad.

En resumen, la jornada electoral en Saltillo tuvo un momento significativo con la participación de Aldegundo Garza, quien aprovechó la oportunidad para recordar a las autoridades electas que el urbanismo y la salud son prioridades que no pueden esperar. Su llamado resuena no solo en su distrito, sino en toda la ciudad, donde las inundaciones y la precariedad del sistema de salud son problemas compartidos. La comunidad espera que los nuevos diputados escuchen estas demandas y trabajen en soluciones concretas.

Mientras tanto, la figura de don Aldegundo sigue siendo un faro de responsabilidad cívica y amor por su tierra, inspirando a todos a contribuir al bienestar colectivo





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