Aldo Márquez Becerra ve perfil 'presidenciable' en Libia Dennise García

El dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez Becerra, afirmó que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo tiene un perfil 'presidenciable' y que contará con todo el respaldo institucional si decide participar en las elecciones presidenciales de 2030.

Guanajuato, Guanajuato. - El dirigente estatal del PAN , Aldo Márquez Becerra , vio en la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo un perfil 'presidenciable' rumbo a 2030 y afirmó que contará con todo el respaldo institucional si se decide a participar en ese proceso electoral.

Hoy, la gobernadora, muchos podríamos decir: 'Oye, ¿puede ser presidenciable?

'. El tiempo y ella lo decidirán. Ella está haciendo su trabajo por Guanajuato y no son los tiempos, pero, si llegado el momento para 2030 ella toma una decisión, claro que va a estar su partido y vamos a estar los guanajuatenses, como le hicimos en el año 2000 con Vicente Fox Quesada.

Y claro que estaríamos aquí, no únicamente los del PAN, acompañando a una mujer tan trabajadora y que ha sabido dar resultados, que es lo que necesita el paí





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