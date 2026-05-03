Aldo Vicenti y Alessandros Racing/Heraldo Media Group Triunfan en el Speed Fest 2026

Aldo Vicenti se corona campeón del Speed Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que Alessandros Racing/Heraldo Media Group logra un impresionante triplete de victorias en el BYD México Racing Cup.

El piloto Aldo Vicenti , representando a Alessandros Racing / Heraldo Media Group con el auto número 26, se consagró campeón en la inaugural edición del Speed Fest 2026 , un evento vibrante celebrado en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez .

Desde el instante en que la bandera verde marcó el inicio de la competencia, Vicenti demostró su determinación y habilidad al superar al piloto que había obtenido la pole position antes de completar la primera vuelta. La carrera estuvo marcada por constantes cambios en el liderazgo, pero el momento decisivo para Vicenti llegó justo después de una bandera amarilla, en la recta final de la prueba.

Con una aceleración precisa y estratégica, logró adelantar al líder y tomar el control de la carrera, mostrando una maestría excepcional en el manejo y una comprensión profunda de las condiciones de la pista. La tensión se mantuvo hasta el final, con una nueva pausa en la competencia debido a un incidente en la pista que involucró a un vehículo dañado.

Esta interrupción, sumada a la demora en la remoción del auto accidentado por parte de los servicios de pista, obligó a los organizadores a finalizar la carrera bajo bandera de precaución. A pesar de las circunstancias, Aldo Vicenti y Alessandros Racing/Heraldo Media Group fueron declarados victoriosos en la Copa TC2000, celebrando un triunfo merecido y un inicio prometedor en esta nueva temporada.

La actuación de Massimiliano Zona y Manolo Mier, con el auto #1, fue notable, asegurando un sólido quinto lugar en la clasificación general. Elliot Van Rankin y S. Navarra, a bordo del auto #27, también lograron un desempeño destacable, cruzando la línea de meta en la décima posición. Este resultado subraya la competitividad y el alto nivel de los pilotos y equipos participantes en el Speed Fest 2026.

Pero el éxito de Alessandros Racing/Heraldo Media Group no se limitó a la victoria de Aldo Vicenti en la carrera principal. El equipo protagonizó un impresionante triplete de victorias en las tres carreras que conformaron la primera edición del BYD México Racing Cup, demostrando una consistencia y un dominio notables. Mateo Girón, con el auto #26, se alzó con el triunfo en la primera carrera, seguido de cerca por Alan Zezatti, del auto #33.

Alex Bobadilla, con el auto #26, obtuvo el quinto puesto, mientras que Mariano Alatorre, del auto #4, se ubicó en la séptima posición. La segunda carrera, disputada el sábado 2 de mayo, vio a Alex Bobadilla tomar la delantera, recuperándose de su desempeño en la primera carrera y liderando una actuación impecable de Alessandros Racing. Bobadilla encabezó el podio, escoltado por Mariano Alatorre en segundo lugar y Alan Zezatti en tercer lugar.

Este hit fue particularmente significativo para el equipo, ya que lograron un impresionante 1-2-3-4, con Mateo Girón asegurando la cuarta posición. La estrategia y la coordinación del equipo fueron evidentes, permitiéndoles maximizar su potencial y obtener resultados sobresalientes. La tercera y última carrera consolidó aún más el dominio de Alessandros Racing/Heraldo Media Group.

Bobadilla, Girón, Alatorre y Zezatti volvieron a demostrar su superioridad, estableciéndose en las primeras posiciones desde el tercer giro y formando un convoy que se alejó considerablemente del resto de los competidores. Esta exhibición de velocidad y precisión dejó claro el talento y la dedicación de los pilotos y el equipo técnico.

La capacidad de mantener un ritmo constante y una formación estratégica permitió a Alessandros Racing/Heraldo Media Group asegurar un resultado histórico, reafirmando su posición como uno de los equipos más competitivos en la escena del automovilismo deportivo. Con este triplete de victorias y dos resultados de 1-2-3-4 en la temporada actual, Alessandros Racing/Heraldo Media Group ha demostrado su compromiso con la excelencia y su capacidad para superar los desafíos.

El Speed Fest 2026 ha sido un evento memorable para el equipo, marcando un hito en su trayectoria y abriendo nuevas oportunidades para el futuro. La combinación de talento, estrategia y trabajo en equipo ha sido la clave del éxito, y el equipo está ansioso por continuar cosechando triunfos en las próximas competiciones





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