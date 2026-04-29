Alejandra Gutiérrez Campos se une a Movimiento Ciudadano: impacto político en Guanajuato

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, está a punto de sumarse a Movimiento Ciudadano, lo que podría cambiar el panorama político en Guanajuato. El PAN reacciona para consolidar su base, mientras la posible adhesión de Gutiérrez Campos a MC redefine las alianzas políticas en la región.

León, Guanajuato . - La posible incorporación de Alejandra Gutiérrez Campos a Movimiento Ciudadano (MC) está a punto de concretarse, según una invitación filtrada a los medios de comunicación que menciona una presentación 'muy ALEgre' programada para este miércoles por la tarde.

Aunque la alcaldesa de León no confirmó abiertamente su adhesión al partido naranja este lunes, su respuesta a un video publicado por el presidente nacional de MC, Jorge Álvarez Maynez, dejó entrever su inclinación hacia el movimiento. Gutiérrez Campos mencionó que está considerando la propuesta y dará a conocer su decisión en el momento oportuno.

Esta posible unión podría alterar el panorama político en Guanajuato, ya que MC sumaría una figura clave que podría desplazar a Morena en términos de población gobernada. La reacción del Partido Acción Nacional (PAN) no se hizo esperar.

Los militantes del PAN en el Ayuntamiento de León se reunieron para reafirmar su lealtad al partido blanquiazul, asegurando que la ciudad zapatera mantendrá su fidelidad a sus colores tradicionales, en coherencia con el 52% del electorado que los respaldó en las elecciones de 2024. La posible defección de Gutiérrez Campos al MC representa un desafío significativo para el PAN, que busca consolidar su presencia en la entidad.

Mientras tanto, en el ámbito local, la alcaldesa ha sido una figura destacada en la gestión municipal, con proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico y social de León. Su eventual paso a MC podría redefinir las alianzas políticas en la región y generar un nuevo escenario en la competencia por el gobierno del estado en 2027.

La comunidad política y los ciudadanos están atentos a los próximos movimientos, que podrían marcar un antes y un después en la dinámica partidista de Guanajuato





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