Alejandra Gutiérrez Campos se une a Movimiento Ciudadano con un nuevo enfoque

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, presenta un cambio de postura en temas clave como el aborto y el Acueducto Solís al unirse a Movimiento Ciudadano, sin afiliarse formalmente al partido. Su llegada representa un punto de inflexión en la política de Guanajuato.

León , Guanajuato – La presentación de Alejandra Gutiérrez Campos como una figura clave para Movimiento Ciudadano en Guanajuato ha generado un impacto significativo en el panorama político estatal.

Su llegada se caracteriza por un cambio notable en su postura respecto al tema del aborto, una promesa de defensa de los intereses municipales frente a la controversia del Acueducto Solís, y su incorporación al partido sin formalizar su afiliación. Durante su encuentro con los medios tras el evento, la alcaldesa de León, quien previamente se había manifestado en contra de la interrupción legal del embarazo durante su tiempo como diputada, expresó que su convicción a favor de la vida permanece intacta.

Sin embargo, añadió un matiz importante, manifestando su oposición a la criminalización de las mujeres que buscan abortar, calificando esta criminalización como una forma de victimización y defendiendo el derecho a decidir en materia de salud sexual y reproductiva. Gutiérrez Campos enfatizó que su postura siempre ha sido coherente, afirmando que ha estado a favor de la vida, pero nunca a favor de victimizar a quienes optan por el aborto.

Esta evolución en su discurso refleja una sensibilidad creciente hacia los derechos de las mujeres y una comprensión más profunda de las complejidades que rodean este tema delicado. En cuanto al polémico proyecto del Acueducto Solís, Gutiérrez Campos delineó una estrategia de diálogo y defensa de los intereses locales. Reconoció la oposición de los alcaldes ribereños del Lago de Chapala, principalmente del estado de Jalisco, quienes han solicitado al gobierno federal la suspensión del proyecto.

No obstante, la alcaldesa de León aseguró que buscará un entendimiento a través de los canales estatales, donde Movimiento Ciudadano ejerce el gobierno, priorizando la protección de los intereses de su ciudad y de Guanajuato. Subrayó la importancia de que cada municipio defienda sus propios intereses, destacando que su enfoque principal es velar por el bienestar de León y del estado.

Su declaración sugiere una postura pragmática y orientada a la negociación, evitando una confrontación directa con los detractores del Acueducto y buscando una solución que beneficie a Guanajuato. Esta estrategia de diálogo y defensa de los intereses locales podría ser clave para superar las tensiones generadas por el proyecto y encontrar un camino a seguir que satisfaga las necesidades de todas las partes involucradas.

La alcaldesa modificó su discurso sobre aborto, evitando la confrontación por el Acueducto y dejando abierta su posible afiliación al partido. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, aclaró que la incorporación de Gutiérrez Campos al proyecto político no requiere una afiliación formal inmediata. Destacó que la decisión de registrarse como militante es totalmente libre y personal.

Álvarez Máynez enfatizó que la unión entre Movimiento Ciudadano y Alejandra Gutiérrez es innegable y que esta colaboración se extenderá hasta el final del proyecto, con el objetivo de construir un nuevo Guanajuato para 2030. Aseguró que la afiliación no es una condición para avanzar en este proyecto y que Movimiento Ciudadano valora la diversidad de voces y visiones.

Gutiérrez Campos, por su parte, resaltó la naturaleza ciudadana de Movimiento Ciudadano, destacando su capacidad para sumar diferentes perspectivas y enriquecer el debate político. Aunque aún no ha considerado la posibilidad de construir su candidatura para la gubernatura en 2030, su llegada al partido representa un impulso significativo para las aspiraciones de Movimiento Ciudadano en Guanajuato.

La flexibilidad en los requisitos de afiliación y la valoración de la diversidad de opiniones demuestran la apertura de Movimiento Ciudadano a nuevas figuras y la voluntad de construir una alternativa política sólida y representativa





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