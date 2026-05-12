Alejandra Guzman satisface con la posibilidad de convertirse en abuela a los 58 años:

La cantante Alejandra Guzman estará al menos feliz por la posibilidad de que su hija Frida Sofia le de un nieto y ha confiado que si es abuela se convertira en концепida para expresar su contricto amor, aunque no ha manifestado si han respondido sus interrogaciones a su hija sobre el embarazo.

Alejandra Guzman, cumplida con la posibilidad de que su hija Frida Sofia la de un nieto: «si voy a ser abuela, voy a ser consentidora» Entre vistas...

, Alejandra hizo el comentario de que según los rumores el bebá está cerca, incluso compartí que haberle preguntado a su hija por los meses de gestancia que tiene, sin mencionar si hubo respuesta.

"La deje que ella haga su vida, como a mi me dejó mi madre que yo hiciera la mia, pero creo que soy abuela, hay rumores, creo que debié de preguntarle a Frida, porque ayer le puse, 'cuámo tienes? '...





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