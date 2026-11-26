La tiradora mexicana ganó plata en el Campeonato de las Américas, clasificando a los Juegos de 2028 junto al futbol y flag football femenil.

Alejandra Zavala garantizó su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al obtener la medalla de plata en la prueba de pistola 25 metros. Esta victoria se logró durante el XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo, un evento crucial para la asignación de plazas olímpicas que se desarrolla en Lima, Perú. El resultado posiciona a la atleta mexicana entre los doce deportistas que ya tienen asegurado su boleto para la justa veraniega.

Detalles de la clasificación olímpica

La competencia distribuyó un total de doce entradas directas para el próximo ciclo olímpico. Zavala finalizó la final con 26 puntos entre un grupo de ocho competidoras. Esta actuación no solo le permitió sumar puntos individuales, sino que contribuyó al conteo general de lugares que México obtiene en estas disciplinas clave para su delegación en futuras citas internacionales de alto nivel.

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Posiciones y competidoras en el podio

El primer lugar del podio fue para Ada Korkhin, quien lideró la prueba con una actuación destacada. Alejandra Zavala ocupó el segundo lugar, mientras que Alexis Lagan completó el podio en la tercera posición. Este resultado representa la segunda medalla de plata de Zavala en este torneo, sumándose a la obtenida en la prueba por equipos de pistola de aire 10 metros junto a Andrea Ibarra y Mia Rosales.

Trayectoria y experiencia previa

Esta será la cuarta participación de Zavala en unos Juegos Olímpicos, sumándose a su presencia en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y París 2024. Su experiencia previa la convierte en una figura relevante para el equipo mexicano en la búsqueda de medallas. La tiro de alto nivel ha demostrado consistencia y capacidad para responder en los momentos decisivos de las competiciones continentales.

Impacto en la delegación mexicana

Con esta clasificación, México asegura presencia en tres deportes específicos para Los Ángeles 2028: tiro con pistola, fútbol masculino y flag football femenino. El país tiene la mira puesta en estos dos eventos principales, los Panamericanos de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028. La delegación azteca busca sumar más atletas a la lista actual para competir por medallas en el futuro próximo.

Expectativas para el ciclo olímpico

Se espera que el número de deportistas mexicanos clasificados aumente significativamente durante el próximo año. La selección nacional prepara a sus atletas para enfrentar la competencia global con una plantilla fortalecida. La clasificación de Zavala es un indicador positivo de la preparación técnica y física del equipo de tiro mexicano en vista de los desafíos internacionales por venir.