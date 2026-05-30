Alejandro Fernández Abarca: ¿Qué le sucede a su lengua?

El cantante mexicano Alejandro Fernández Abarca ha sido objeto de atención debido al aspecto de su lengua en un reciente show. Expertos en salud han explicado que la lengua de Alejandro Fernández puede tener un tono entre blanco y amarillo debido a la mala higiene, la infección por cándida o la inoculación inadvertida de bótox, bioestimuladores o filers a la glándula parótida.

Las miradas están en el cantante mexicano Alejandro Fernández Abarca porque durante un reciente show fue grabado y los videos evidenciaron el aspecto de su lengua.

Esto desató desde preocupación hasta críticas, de modo que expertos en salud explican qué le sucede a este artista. La lengua de Alejandro Fernández es viral debido a que se aprecia que el intérprete de 'Me dediqué a perderte' tiene una parte de la lengua con un tono entre blanco y amarillo.

Ante esto, usuarios comentaron que la lengua de Alejandro Fernández, de 55 años de edad, tiene este aspecto por mala higiene, aunque igual hay quienes consideran que es un hongo llamado cándida, que se encuentra en todo el cuerpo, pero cuando se está enfermo o se toma antibiótico puede incrementar y causar una infección. El médico cirujano Eduardo Cardona, quien es experto en medicina estética avanzada, reaccionó a los videos acerca del aspecto de la lengua de Alejandro Fernández y dijo que algunas complicaciones estéticas pueden causar o agravar este problema.

De acuerdo con el creador del Método Cardona, la glándula parótida es la principal productora de saliva y cuando su función es alterada cambia la microbiota oral, la limpieza natural de la lengua, el pH y aumenta el riesgo de infecciones. Alejandro Fernández no ha abordado el tema, sino que se enfoca en la gira con 'De rey a rey' mediante la que ofrece shows para rendir homenaje a su fallecido papá, Vicente Fernández.

Además, dio a conocer la muerte de uno de sus perritos, de modo que está de luto. Esto ha desatado más comentarios por el aspecto de la lengua de Alejandro Fernández, ya que algunos expertos en salud explican que la inoculación inadvertida de bótox, bioestimuladores o filers a la glándula parótida puede ser una complicación estética poco reportada que facilita el problema.

La explicación del médico desató más comentarios por el aspecto de la lengua de Alejandro Fernández, ya que algunos usuarios consideran que la mala higiene o la infección por cándida pueden ser las causas de este aspecto de la lengua del cantante mexicano





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