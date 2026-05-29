Alejandro Fernández de luto por la muerte de su perro Kush

El cantante mexicano Alejandro Fernández anunció el fallecimiento de su fiel mascota Kush, quien luchó contra una enfermedad y vivió siete meses más de lo pronosticado. Colegas y amigos como Eden Muñoz y Checo Pérez le enviaron su apoyo.

El cantante mexicano Alejandro Fernández , conocido artísticamente como El Potrillo, compartió una devastadora noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales la noche del jueves 28 de mayo.

En un emotivo mensaje acompañado de un video con fotografías, anunció el fallecimiento de su perro Kush, un miembro incondicional de su familia. Fernández describió a Kush como un perro terco, fuerte y leal, que luchó contra una enfermedad que los veterinarios pronosticaron que le dejaría solo quince días de vida.

Sin embargo, el canino desafió las expectativas y vivió siete meses más, tiempo que el cantante calificó como unos meses muy bonitos a pesar de la tristeza. El intérprete de éxitos como Canta Corazón, Se me va la voz y Me dediqué a perderte expresó su tristeza pero también su alivio al saber que Kush ya descansa en paz y se ha reunido con otros de sus animales que fallecieron anteriormente.

En sus palabras, pidió a su fiel amigo que les dijera a los que ya se fueron que los extraña. Este gesto íntimo y conmovedor reveló la profunda conexión que Fernández tiene con sus mascotas, a quienes considera parte esencial de su vida. La publicación de Alejandro Fernández no pasó desapercibida para sus colegas y amigos del medio artístico y deportivo.

El cantante y compositor Edén Muñoz, quien ha colaborado estrechamente con Fernández en los últimos años, le dedicó un comentario de apoyo, mientras que el piloto de Fórmula 1 Sergio Pérez, conocido como Checo Pérez, también se unió al duelo con un mensaje de ánimo. La noticia trascendió las fronteras de México y llegó a diferentes países de habla hispana, donde los seguidores del cantante expresaron su solidaridad y compartieron sus propias experiencias de pérdida de mascotas.

La respuesta masiva demostró que el amor por los animales es un sentimiento universal que une a las personas más allá de las diferencias. Además, muchos fans destacaron la valentía de Fernández al mostrar su vulnerabilidad en un momento tan difícil, lo que lo hace aún más cercano a su público. Kush no era simplemente una mascota para Alejandro Fernández; era un compañero de vida que estuvo a su lado en momentos de alegría y tristeza.

En el video que publicó, se pueden apreciar escenas de Kush jugando en el jardín, descansando en el sofá y acompañando al cantante durante sus días de descanso. La pérdida de este perro ha dejado un vacío en el hogar de Fernández, pero también ha servido para recordar la importancia de valorar cada instante con los seres queridos, sean humanos o animales.

A lo largo de su carrera, el cantante ha utilizado su influencia para promover la adopción responsable de mascotas y el respeto hacia los animales. La partida de Kush es un recordatorio de que la vida es frágil y que el amor incondicional de una mascota es un regalo que perdura más allá de la muerte.

Alejandro Fernández continúa adelante con su música, pero sin duda, Kush siempre ocupará un lugar especial en su corazón y en la memoria de sus seguidores





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