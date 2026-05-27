El cineasta Alejandro González Iñárritu, tras ser convencido por Juan Villoro, aceptó su ingreso a El Colegio Nacional. En su discurso, reconoció la dificultad de preparar la ponencia y extendió un sentido homenaje a las figuras históricas y contemporáneas del cine nacional, destacando la necesidad de seguir produciendo y exhibiendo cine mexicano.

El aclamado cineasta Alejandro González Iñárritu ha sido recibido como nuevo miembro de El Colegio Nacional , una de las más prestigiosas instituciones académicas de México.

Su ingreso, tras una reflexión personal de dos años, fue motivado por el escritor Juan Villoro, quien también participó en la ceremonia. Iñárritu, director de ocho películas y ganador de cinco premios Oscar, reconoció que su resistencia inicial se debió a la prudencia y a la complejidad de preparar un discurso de cuarenta minutos, una tarea que consideró más ardua que escribir una película.

El arquitecto Felipe Leal, al darle la bienvenida, subrayó que Iñárritu es el primer cineasta en la historia que se une a este claustro, marcando un hito para la cinematografía nacional. En su intervención, el director de obras como Amores perros, Birdman y El renacido, extendió un profundo homenaje a los pioneros y creadores del cine mexicano, desde Salvador Toscano y Luis Buñuel hasta la generación contemporánea que incluye a Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y otros.

Recalcó la importancia de continuar produciendo cine mexicano, exhibirlo nacional e internacionalmente, y celebró iniciativas de subsidio para el sector. Asimismo, destacó el privilegio de ser herederos de una cultura milenaria con un lenguaje visual único.

Sin embargo, la noticia del ingreso de Iñárritu se mezcla en el texto con otros fragmentos informativos aparentemente inconexos que corresponden a titulares o resúmenes de otras noticias. Entre ellos se menciona brevemente que el productor Gabriel Ripstein dirige la película México 86 con Diego Luna, que un músico de jazz, saxofonista de la era del bebop, ha fallecido, y que expertos cuestionan las obras de rehabilitación del Metro de la Ciudad de México con vistas al Mundial, calificándolas de relumbrón, señalando daños al patrimonio y la falta de encuestas que midan las necesidades reales de los usuarios.

Estos fragmentos, aunque presentados en el mismo bloque, no guardan una relación directa con la historia principal sobre Iñárritu y parecen ser el resultado de una compilación o un error de formato en la fuente original. Por lo tanto, para esta redacción nos centraremos en el contenido sustancial y coherente: el ingreso de Alejandro G. Iñárritu a El Colegio Nacional, su discurso, los motivos de su aceptación, el homenaje a la cinematografía mexicana y su llamado a apoyar el cine nacional.

Ignoraremos las líneas desconectadas sobre la película México 86, el músico de jazz y las obras del Metro, ya que no forman parte de la noticia central y probablemente sean residuos de navegación o titulares de otras secciones. El texto resultante debe superar los 2500 caracteres, organizarse en al menos tres párrafos y conservar un tono informativo y respetuoso, adecuado para una publicación seria





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