Alejandro González Iñárritu presenta libro 'Amores Perros' para conmemorar 25 años de la película

González Iñárritu presentó el libro 'Amores Perros' editado por Océano en la librería Gandhi y en la Cineteca Chapultepec, presentando la publicación acompañado con Wendy Guerra y Fernando Llanos. El libro reúne fotogramas, fotografías del rodaje, material detrás de las cámaras y recortes de la recepción de la crítica para tejer una emocionante narrativa sobre la inmensa producción y la influencia de la película.

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu presentó el libro ‘Amores Perros’ editado por Océano, que conmemora los 25 años de la película estrenada en el 2000.

Con este largometraje, González Iñárritu debutó como director y catapultó internacionalmente al actor Gael García Bernal. El guion lo escribió con Guillermo Arriaga. También actuaron Emilio Echevarría, Goya Toledo, Álvaro Guerrero, Vanessa Bauche, Jorge Salinas, Marco Pérez, Rodrigo Murray, Humberto Busto y Adriana Barraza. El filme ganó once premios Ariel y una nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera.

Hoy, González Iñárritu primero asistió al medio día a firmar el volumen en la librería Gandhi y después, a las 16:00 horas, en la Cineteca Chapultepec, presentó la publicación acompañado con la escritora Wendy Guerra y el cineasta Fernando Llanos. Se proyectaron fragmentos del making-of de ‘Amores Perros’ y en el libro González Iñarritu reunió fotogramas, fotografías del rodaje, material detrás de las cámaras y recortes de la recepción de la crítica para tejer una emocionante narrativa sobre la inmensa producción y la influencia de la película





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Firma de libros de Alejandro Iñárritu en CDMX: fecha, sede y horario para la charla especial de Amores PerrosEscritor especializado en temas de política, actualidad y cultura. Tiene una licenciatura en Literatura y Filosofía por parte de la Universidad Iberoamericana Puebla y desarrollado habilidad en el medio editorial.

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