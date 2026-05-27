Alejandro González Iñárritu y su advertencia sobre la Inteligencia Artificial en su ingreso a El Colegio Nacional

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, al convertirse en el primer director de cine en ingresar a El Colegio Nacional, pronunció un discurso centrado en la defensa de la experiencia humana frente al avance de la Inteligencia Artificial. A través de una reflexión profunda sobre el arte, la sabiduría y la creación cinematográfica, Iñárritu advirtió sobre el riesgo de una belleza vacía y una soledad perfectamente producida si la IA reemplaza el proceso creativo marcado por el amor, el sufrimiento y las vivencias personales.

El aclamado cineasta Alejandro González Iñárritu hizo historia al incorporarse oficialmente como el primer director de cine a El Colegio Nacional , la máxima cátedra de México, que agrupa a los más prominentes intelectuales, científicos y artistas del país.

Su discurso de ingreso, cargado de profundas reflexiones filosóficas, se centró en un análisis crítico del papel de la Inteligencia Artificial en el arte y una apasionada defensa de la experiencia humana como núcleo irreemplazable de la creación auténtica. Frente a una audiencia conformada por destacados miembros de la institución, Iñárritu planteó preguntas incómodas y lanzó una advertencia sobre el futuro de la expresión artística en una era cada vez más digitalizada.

González Iñárritu comenzó su alocución distinguiendo entre el conocimiento y la sabiduría, un concepto que, según él, es clave para las nuevas generaciones.

"El conocimiento se hereda, pero la sabiduría sólo se gana haciéndolo", afirmó. En un mundo saturado de información y datos, advirtió que el propio conocimiento puede convertirse en un obstáculo para alcanzar la sabiduría. Para él, entender el mundo no se reduce a manipular conceptos; requiere una comprensión corporal y vivencial.

"La sabiduría es saber algo, no sólo entenderlo", expresó, ilustrando que el mapa digital o la imagen de una ciudad nunca equivaldrán a la experiencia de habitarla. Esta idea sentó las bases para su crítica posterior a la Inteligencia Artificial Generativa. El corazón de su mensaje giró en torno a la naturaleza de la creación artística y, específicamente, del cine. Se cuestionó: "Si no hubo nadie que mirara ni nada ni nadie que fuera observado, ¿qué es eso?

, ¿qué queda?

" Su respuesta fue contundente: "El arte no es el resultado, es la transmisión de una experiencia humana a otra. Una película es el viaje, no es el resultado". Desde esta perspectiva, un filme creado en dos días por un sistema de IA, por más visualmente deslumbrante que sea, carece del viaje interno, del aprendizaje, de las luchas y de la vida que definen la obra humana.

Para Iñárritu, esa creación algorítmica representa "la belleza de un vacío aterrador", la ilustración de una banalidad que refleja una sociedad que ve la naturaleza como un mero recurso y al ser humano como un capital reemplazable. Denunció que esto produce "una soledad tan perfectamente producida", instando a los jóvenes a recordar que "es su cuerpo con el que pueden navegar, gozar, entender y crecer". Su llamado final fue claro: "Sigamos humanos haciendo cine con humanos para humanos".

Su ingreso a la institución también fue un reconocimiento a la tradición cinematográfica mexicana. Iñárritu destacó que El Colegio Nacional ya había acogido a figuras esenciales como Luis Buñuel, Fernando de Fuentes, Felipe Cazals y Tatiana Huezo, y se mostró honrado de unirse a esa lista. Confesó que durante años rechazó la invitación, persuadido por Juan Villoro, porque "no es un hombre de palabras, su lenguaje es en imágenes", una anomalía que precisamente justificaba su ingreso.

Agradeció a su equipo cinematográfico, incluyendo a Rodrigo Prieto, Emmanuel Lubezki, Guillermo Arriaga y Gustavo Santaolalla, y reflexionó sobre los elementos esenciales del cine: la luz, el encuadre y el sonido. Subrayó que, aunque los conceptos técnicos se pueden aprender, el "mirar" y tener ritmo son dones innatos que no se pueden enseñar.

"Quien crea que sabe cómo debe hacerse el cine revela un síntoma de ignorancia. El cine no puede ser encerrado en fórmulas. Ese es su misterio", declaró. Iñárritu también describió el estado natural del cine como "el de no existir jamás", citando como prueba el "inconmensurable cementerio de guiones" que yace en estudios, cajones y nubes digitales, obra de cineastas que nunca lograron levantar sus historias por problemas de presupuesto, burocracia o simple azar.

Esto conectó con sus propias luchas para sacar adelante proyectos como "Birdman" y "The Revenant", recordando los obstáculos que superó. Finalmente, abordó temas recurrentes en su filmografía: la paternidad, la muerte y, de manera prominente, la inmigración. Sostuvo que toda obra nace de una geografía interior y que el desarraigo conlleva un dolor difícil de explicar.

"Trascender fronteras no elimina el origen, sino que lo amplifica", sentenció, cerrando un discurso que no solo celebraba su ingreso a una institución centenaria, sino que proponía una revisión esencial del arte en la era de la inteligencia artificial





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