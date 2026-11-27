El compositor de Hermosillo Alejandro Karo firma la música de Niñas Escarlata, documental dominicano sobre aborto que busca nominación en los Oscar 2027.

El compositor Alejandro Karo, originario de Hermosillo, ha contribuido a la banda sonora del documental Niñas Escarlata, una producción cinematográfica que busca asegurar su lugar en la lista de nominados para los Premios Oscar 2027. Este proyecto audiovisual, dirigido por la cineasta dominicana Paula Cury, aborda con crudeza y realismo las experiencias vividas por niñas, adolescentes y mujeres en República Dominicana frente a la estricta prohibición del aborto y las consiguientes problemáticas de maternidad forzada y procedimientos clandestinos.

Proceso creativo para el documental Niñas Escarlata

La participación de Alejandro Karo en este proyecto clave para los Oscar 2027 se formalizó en enero de 2025, cuando el productor Omar Lara, con quien había compartido una década de trabajo en un estudio de postproducción en Ciudad de México, le ofreció la oportunidad de componer la música original. Karo desarrolló una propuesta sonora única que utiliza predominantemente frecuencias graves y medias, diseñadas meticulosamente para evocar la sensacion de estar sumergido bajo el agua, un recurso sonoro que permea toda la experiencia auditiva del espectador.

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La académica de artes y ciencias cinematográficas publicó la lista oficial de 190 producciones elegibles para la competencia en la categoría de Mejor Largometraje Documental el pasado 23 de noviembre. Para que Niñas Escarlata avance y entre en la discusión final por la estatuilla, la película debe superar la etapa de preselección para integrar la lista corta de quince producciones, cuyo anuncio oficial está programado para el 15 de diciembre, marcando un hito crucial en su trayectoria hacia la nominación.

Visión artística y retos musicales de Paula Cury

Paula Cury estableció un desafío creativo directo para Alejandro Karo al solicitar explícitamente que la composición no generara sentimientos de lástima o melancolía, sino que transmitiera una sensación de terror genuino derivado de las historias narradas. Este requerimiento llevó al compositor a replantear su enfoque, interpretando el documental como una producción de terror psicológico que refleja la angustia global de las mujeres dominicanas cuyas voces han sido silenciadas por el sistema legal y social vigente en el país.

Karo destacó que el proyecto resuena profundamente con sus ideales sociales y su identidad artística, señalando que es una de las primeras obras en las que su sonido personal se alinea perfectamente con la narrativa visual. Considera que la música logra un equilibrio honesto que representa fielmente el tipo de composición que él mismo buscaría para sus propios conciertos, validando así su enfoque creativo y su capacidad para adaptarse a historias de resistencia y supervivencia femenina.

Tecnología sonora y colaboración internacional

Para materializar la metáfora del ahogamiento, la banda sonora emplea sintetizadores y piano, complementados con grabaciones de un ensamble de músicos en Ciudad de México. La participación de la artista dominicana Nikóla fue fundamental, ya que aportó las voces solistas que flotan sobre la densidad armónica de la pista. La decisión de evitar casi por completo las frecuencias agudas se basa en la realidad acústica del entorno subacuático, donde el sonido se percibe de manera amortiguada y profunda, reflejando la opresión que sufren las protagonistas.

Impacto en la industria y próximos pasos

El estreno de Niñas Escarlata tuvo lugar en el festival South by Southwest, celebrado en Austin, Texas, marcando el debut internacional de esta coproducción entre República Dominicana, México y Alemania. La trayectoria de Alejandro Karo en este proyecto demuestra que es posible desarrollar una carrera exitosa en la industria cinematográfica sin residir en la capital, desafiando la centralización histórica de oportunidades laborales en el sector audiovisual mexicano.

Mientras la película avanza hacia la lista corta de quince candidatas para los Oscar 2027, la comunidad artística observa con atención el potencial de esta colaboración transfronteriza. El trabajo de Karo no solo enriquece la atmósfera del filme, sino que también sirve como un testimonio de cómo el arte puede amplificar las voces de aquellas que enfrentan realidades de violencia institucional y silencio forzado en diversas partes del mundo.