Alejandro Wero Díaz, máximo goleador histórico de la Canadian Premier League

Alejandro Wero Díaz se convierte en el máximo goleador histórico de la Canadian Premier League con Pacific FC al superar los 46 goles de la anterior referencia.

El delantero mexicano Alejandro Wero Díaz se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos de la Canadian Premier League, luego de superar las 46 anotaciones que marcaban la anterior referencia de la competición. El atacante, actualmente con Pacific FC, encontró en el futbol canadiense el escenario ideal para consolidar su carrera y convertirse en uno de los delanteros más importantes de la historia del campeonato.

Su registro goleador ha seguido creciendo desde su llegada en 2020 y lo coloca por encima de otros referentes de la liga. Con este nuevo hito, el mexicano dejó atrás a los anteriores referentes de la competición y confirmó una trayectoria que lo llevó de las categorías inferiores del Club América a liderar la clasificación histórica de un campeonato extranjero.

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Récord goleador en la Canadian Premier League

Díaz tuvo una primera etapa destacada con Pacific FC, donde disputó 62 encuentros, consiguió 31 goles y repartió nueve asistencias. En 2021 fue protagonista de la conquista del primer campeonato de la Canadian Premier League para la institución, mientras que en 2022 obtuvo la Bota de Oro tras marcar 13 tantos en apenas 18 partidos.

Entre sus perseguidores en la clasificación histórica aparecen Terran Campbell, con 49 goles, y Tobias Warschewski, con 47, quienes ocupan los siguientes puestos de la tabla. El registro del mexicano supera esas cifras y establece una nueva referencia para la liga canadiense.

En octubre de 2026 alcanzó las 100 apariciones con Pacific FC, una institución donde se ha convertido en uno de los futbolistas más representativos. Ese volumen de partidos explica la continuidad que necesitaba para desarrollar su capacidad ofensiva y acumular el registro que ahora lo distingue.

Trayectoria de Coapa al futbol canadiense

La historia del Wero comenzó en las categorías inferiores del Club América, donde se formó como futbolista y logró dar el salto al profesionalismo. Posteriormente defendió las camisetas de Necaxa, Atlas y Zacatepec, en busca de la continuidad que le permitiera explotar sus condiciones ofensivas.

En 2022 llegó una oportunidad en Europa con el Sogndal de Noruega, después de destacar con Pacific FC. Más adelante regresó a Canadá para incorporarse al Vancouver FC, antes de volver al equipo de la isla en julio de 2025. Su regreso representó una nueva oportunidad para ampliar su legado goleador y retomar el ritmo que había mostrado en su primera etapa.

El examericanista pasó de ser una promesa formada en Coapa a convertirse en el máximo goleador histórico de una liga, demostrando que la perseverancia también puede abrir caminos importantes fuera de la Liga MX. Su caso refleja la ruta de futbolistas mexicanos que buscan minutos y proyección en mercados alternativos.

Legado e impacto del Wero Díaz en Canadá

Con este nuevo reconocimiento, Alejandro Díaz confirma que encontró en Canadá una etapa fundamental de su carrera. El atacante ha sido parte del crecimiento competitivo de la Canadian Premier League desde su llegada en 2020 y su nombre aparece ahora en la cima de la estadística histórica.

Su desempeño con Pacific FC incluye el título de 2021, la Bota de Oro de 2022 y las 100 apariciones alcanzadas en octubre de 2026. Esos logros lo consolidan como uno de los futbolistas más representativos de la institución y como referencia para los delanteros que compiten en el campeonato.

El récord también aporta visibilidad al futbol mexicano en el extranjero, al mostrar que un jugador formado en Coapa puede liderar una liga en otro país. La trayectoria de Díaz, con pasos por Necaxa, Atlas, Zacatepec, Sogndal y Vancouver FC, confirma una perseverancia que abrió caminos importantes fuera de la Liga MX.