Alejandro Zendejas: De las canchas mexicanas a brillar en el Mundial 2026 con Estados Unidos

Alejandro Zendejas, quien jugó con la Selección Mexicana antes de cambiar de federación a Estados Unidos en 2023, se prepara para el Mundial 2026. Con una destacada trayectoria en la Liga MX con América y un historial internacional con la USMNT, el jugador busca dejar huella en la Copa del Mundo.

Alejandro Zendejas llegó a jugar partidos amistosos con la Selección Mexicana antes de su cambio de nacionalidad a Estados Unidos en marzo del 2023, y actualmente se encuentra participando en el Mundial 2026 con la selección estadounidense.

Aunque este viernes 12 de junio no jugó frente a Paraguay, se espera que vea acción en los demás partidos del Grupo B. Alex es una figura destacada en el Club América de la Liga MX y se anticipa que brillará en la justa mundialista. El 14 de marzo de 2023 se hizo oficial que Zendejas formaría parte de la Selección Nacional de Estados Unidos, luego de que la FIFA autorizara un cambio de federación único, convirtiéndose en el quinto jugador en la historia en representar tanto a Estados Unidos como a México.

Zendejas marcó su primer gol internacional con Estados Unidos el 24 de marzo de 2023 contra Granada, en una victoria por 7-1 en la Liga de Naciones de la Concacaf. Ganó el título de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 con la selección nacional de Estados Unidos, en apenas su segundo partido con la selección absoluta.

Desde su debut en enero de 2023, ha disputado 13 partidos con la selección de Estados Unidos, anotando dos goles y dando una asistencia. Participó en cuatro partidos de la Copa Oro de la Concacaf 2023, donde Estados Unidos quedó subcampeón, y aportó una asistencia en la final. También jugó en el campeonato de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23, anotando en la fase de grupos contra Granada.

Fue titular y marcó el primer gol en la victoria por 2-0 sobre Japón el 9 de septiembre de 2025 en Columbus, Ohio, su última aparición internacional hasta abril de 2026. Entró como suplente en el minuto 71 contra Corea del Sur el 6 de septiembre de 2025 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en lo que fue su duodécimo partido con la selección absoluta.

En el plano clubístico, Zendejas fue titular con el Club América el 10 de mayo de 2026 contra Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liga MX, anotando dos goles y dando una asistencia en el empate 3-3. Contribuyó a que el Club América conquistara tres títulos consecutivos de la Liga MX (Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024), el primer triplete de la liga en la era del torneo corto.

Añadió los trofeos Campeón de Campeones 2024, Supercopa de la Liga MX 2024 y Copa Campeones 2024 a su colección de títulos. Fue incluido en el Once Ideal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024 y elegido Jugador del Mes de la Liga MX en enero de 2025. Se unió a las Estrellas de la Liga MX en el Juego de Estrellas de la MLS 2025 en Austin, Texas.

Su trayectoria incluye un paso por el Necaxa, donde fichó como agente libre el 29 de junio de 2020, registrando 11 goles y dos asistencias en dos temporadas antes de su traspaso al Club América. Previamente, ganó los títulos de Liga MX (Clausura 2017), Copa MX (Clausura 2017) y Supercopa MX (2016) durante su etapa en el C.D. Guadalajara (2016-2020).

Inició su carrera profesional en el FC Dallas, club con el que firmó el 1 de octubre de 2014 como el decimotercer jugador formado en su cantera, debutando en la MLS el 1 de mayo de 2015. Alejandro Zendejas nació en Ciudad Juárez, México, pero se mudó con su familia a El Paso, Texas, aproximadamente a los seis meses de edad, donde creció jugando en ligas recreativas locales antes de unirse a la academia juvenil del FC Dallas a los 13 años.

Es hijo de Alfredo Zendejas y Mónica Saavedra, y tiene dos hermanos mayores, Ana Lucía y Alfredo Jr. Debido a su nacimiento en México y su crianza en Estados Unidos, tenía elegibilidad FIFA para ambas selecciones antes de optar por el cambio de federación a Estados Unidos en marzo de 2023. Su trayectoria refleja una dualidad futbolística que lo convierte en un caso único en el balompié norteamericano, siendo uno de los pocos jugadores que han defendido tanto a México como a Estados Unidos a nivel absoluto.

Su filosofía de juego, basada en el esfuerzo y la entrega, se evidencia tanto en sus declaraciones personales como en su rendimiento consistente en clubes y selección. Con su participación en el Mundial 2026, Zendejas busca consolidarse como una pieza clave para el equipo estadounidense y dejar una marca imborrable en la competición más importante del fútbol mundial





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