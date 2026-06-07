En un partido de preparación para la Copa Mundial de la FIFA, Alemania derrotó 2-1 a Estados Unidos con goles de Kai Havertz, quien anotó dos veces, y un temprano cabezazo tras tiro libre de Joshua Kimmich. Estados Unidos descontó con una volea de zurda. Alemania busca revertir su racha negativa ante rivales europeos, mientras que EE.UU. se prepara para su debut mundialista contra Paraguay.

En un emocionante partido de preparación para la Copa Mundial de la FIFA, Alemania , tetracampeón del mundo y actualmente ubicada en el puesto 16 del ranking FIFA, se enfrentó a Estados Unidos en un encuentro que reflejó el alto nivel de competencia rumbo al máximo torneo de fútbol .

El encuentro comenzó con Alemania tomando la delantera muy temprano, en el segundo minuto, cuando Kai Havertz conectó con un potente cabezazo un tiro libre ejecutado por Joshua Kimmich, colocando el balón en el ángulo superior de la portería estadounidense. Este gol tempranero parecía encaminar a los germanos hacia una victoria cómoda en su último test antes del mundial.

Sin embargo, Estados Unidos respondió con determinación y logró empatar antes del final de la primera parte. Al minuto 37, tras un tiro de esquina cobrado por Christian Pulisic, el balón llegó a la zona de定义ición y, tras un intento de despeje, quedó en los pies de un jugador estadounidense que no se especifica claramente en el reporte original, pero la jugada culminó con una volea de zurda desde la parte alta del semicírculo que superó al arquero alemán Manuel Neuer, igualando el marcador.

La segunda mitad mantuvo la intensidad, y Alemania volvió a ponerse en ventaja. En una jugada que involucró una serie de pases rápidos, Kai Havertz recibió un pase corto y, con un disparo diagonal entre las piernas del defensor estadounidense Miles Robinson, el balón se dirigió hacia la portería. El tiro pareció desviarse levemente en Robinson, lo que suficiente para confundir al arquero y convertir el 2-1 para Alemania.

Robinson, tras su error, celebró de manera peculiar el gol de su equipo con una voltereta lateral y un salto mortal hacia atrás, mostrando un momento de frustración y al mismo tiempo de deportividad. Este partido es especialmente significativo para Alemania, que ha tenido dificultades recientes ante rivales europeos, acumulando nueve derrotas consecutivas desde 2022. La victoria, aunque en un amistoso, llega en un momento crucial para la moral del equipo antes de su debut en la Copa Mundial.

Por otro lado, Estados Unidos, que jugó sin su principal defensor Chris Richards debido a una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, y con的一些 rotaciones en su alineación, incluida la presencia de Matt Freese en la portería, mostró una capacidad de respuesta notable. Freese, titular por decimoquinta vez en 18 partidos, no pudo evitar los goles alemanes pero tuvo intervenciones destacadas. Alemania, bajo la dirección de Hansi Flick, busca reivindicarse tras un desempeño irregular en los últimos años.

El equipo, que cuenta con figuras como Havertz, Kimmich y Müller, necesita encontrar la consistencia que la lleve a buscar un quinto título mundial. Su primer desafío en el Grupo E será contra Japón el 23 de noviembre, en un grupo que también incluye a España y Costa Rica. Estados Unidos, por su parte, debutará en la Copa Mundial el viernes 12 de junio contra Paraguay, en lo que será su primer partido en un mundial desde 2014.

Posteriormente enfrentará a Australia y Turquía en un grupo equilibrado. El partido también sirvió para que ambos técnicos evalúen a sus jugadores y ajusten estrategias de cara a la competición. La lesión de Richards es una preocupación para el equipo estadounidense, que deberá encontrar una solución en su defensa para el torneo.

En resumen, fue un partido vibrante con goles de alta qualidade, donde Alemania logró reencontrarse con la victoria en un momento importante, mientras que Estados Unidos demostró que puede competir de tú a tú con las potencias europeas, a pesar de las ausencias. Ambos equipos llevan consigo lecciones valiosas a sus respectivas concentraciones mundiales, con la mirada puesta en hacer un papel digno en la cita orbital





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