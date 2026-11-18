La SGIRPC activa alerta amarilla por frío extremo en CDMX el 19 de noviembre. Se esperan 4 a 6 grados Celsius en Álvaro Obregón, Tlalpan y otras zonas. Conoce recomendaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC ( SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un pronóstico meteorológico preciso para la madrugada y la mañana del jueves 19 de noviembre. Esta dependencia gubernamental alertó sobre la llegada de bajas temperaturas significativas que impactarán directamente a la capital mexicana. Como medida preventiva inmediata, las autoridades aconsejan a los residentes utilizar ropa abrigada antes de exponerse a las condiciones climáticas adversas fuera de sus viviendas.

Alcaldías bajo Alerta Amarilla por frío extremo

La SGIRPC activó oficialmente la Alerta Amarilla debido al descenso proyectado de la temperatura en seis demarcaciones territoriales específicas de la capital. Este mecanismo de precaución se aplica a las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Los funcionarios indicaron que en estas zonas se registrarán temperaturas mañaneras entre 4 y 6 grados Celsius, un fenómeno climático notable para la región.

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La información oficial se difundió a través de las cuentas verificadas de la SGIRPC en redes sociales el miércoles 18 de noviembre. Las autoridades resaltaron que la temporada invernal está avanzando en diversas regiones del país y que la capital no es ajena a estos cambios estacionales. El anuncio busca informar con anticipación a la población para minimizar los riesgos asociados a la exposición prolongada al frío intenso durante las primeras horas del día.

Recomendaciones oficiales para proteger la salud

Frente a este escenario climático, la dependencia gubernamental estableció una serie de medidas sanitarias que la población debe seguir estrictamente durante estos días. Los ciudadanos deben cubrir adecuadamente nariz y boca utilizando ropa adecuada para retener el calor corporal. Además, se insta a mantener una hidratación constante y a consumir una dieta rica en vitaminas que fortalezca el sistema inmunológico contra posibles resfriados o gripe.

Las autoridades también destacaron la importancia de cuidar la piel frente a la resequedad causada por el frío ambiental. Se recomienda aplicar crema hidratante de manera regular para proteger la epidermis de daños por exposición al aire gélido. Estas indicaciones forman parte de una estrategia de prevención integral que busca reducir la carga sobre los servicios de salud pública durante el pico de frío invernal.

Protección de mascotas y grupos vulnerables

Un punto crucial en el comunicado de la SGIRPC fue la orientación sobre el bienestar animal durante la ola de frío. Las familias deben resguardar a sus mascotas de las bajas temperaturas, evitando dejarlas a la intemperie cuando salgan de sus hogares. Esta recomendación busca proteger a los animales domésticos de hipotermia y otras condiciones de salud derivadas del clima invernal severo.

El pronóstico para la Ciudad de México sugiere que la intensidad del frío será particularmente notable en las zonas altas de la metrópoli. La activación de la Alerta Amarilla sirve como un recordatorio formal para que los habitantes de Álvaro Obregón, Tlalpan y las demás alcaldías afectadas mantengan la vigilancia. La prevención y el uso correcto de abrigo se presentan como las herramientas más efectivas para enfrentar las condiciones meteorológicas de este jueves 19 de noviembre.