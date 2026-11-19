La SGIRPC activó alerta amarilla por frío en seis alcaldías de la CDMX para el viernes 20 de noviembre. Conozca las temperaturas mínimas, las alcaldías afectadas y las recomendaciones oficiales.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC) de la Ciudad de México emitió este jueves un boletín oficial confirmando la activación de la alerta amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del viernes 20 de noviembre de 2026. Esta medida preventiva busca proteger a la población ante la llegada de un frente frío que provocará descensos significativos en los termómetros durante las primeras horas del día.

Alcaldías con alerta amarilla activa

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la SGIRPC, la alerta amarilla por frío está vigente para las siguientes seis alcaldías de la capital: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilpa. Estas demarcaciones territoriales son las áreas priorizadas debido a su geografía y condiciones específicas que favorecen la acumulación de frío nocturno.

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Temperaturas mínimas proyectadas para el viernes

El pronóstico térmico detalla que durante el periodo comprendido entre las 2:00 y las 8:00 horas del viernes 20 de noviembre, las ciudades registrarán bajas temperaturas que oscilarán estrictamente entre 4 y 6 grados Celsius. Este rango de frío intenso justifica la emisión de la alerta y exige precauciones adicionales por parte de los residentes en las zonas de menor altitud pero con exposición directa al frente polar.

Protocolos de vestimenta y ventilación segura

Ante esta situación climática adversa, la SGIRPC ha establecido un protocolo de autoprotección que incluye el uso de al menos tres capas de ropa, privilegiando materiales térmicos como el algodón y la lana para retener el calor corporal. Asimismo, se recomienda aplicar crema hidratante para proteger la piel de la sequedad extrema, evitar cambios bruscos de temperatura y garantizar una ventilación adecuada en espacios cerrados si se utilizan calentadores o chimeneas, previniendo riesgos de intoxicación.

Pronóstico pluviométrico y heladas en zonas altas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) complementa el cuadro climático indicando la presencia de un canal de baja presión que traerá lluvias con intervalos de chubascos al Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México. Para el viernes, se espera un ambiente frío a fresco con la posibilidad de heladas en las zonas altas del Estado de México, mientras que en el Valle de México la máxima alcanzará los 22 a 24 °C y la mínima se mantendrá en el rango de 4 a 6 °C.

Recomendaciones médicas y siguientes pasos

Los ciudadanos que presenten síntomas de malestar derivado de la exposición prolongada al frío deben acudir inmediatamente a su centro de salud más cercano para recibir atención médica oportuna. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y reevaluarán la necesidad de continuar con la alerta amarilla o ascender su nivel conforme evolucionen los vientos y la humedad en el centro del país a lo largo del fin de semana.