Alerta Amarilla por Frío en CDMX y Estado de México: Recomendaciones de la SGIRPC

La SGIRPC activó alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX y el Estado de México para el 10 de noviembre. Conoce las recomendaciones del SMN para protegerte.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC) ha establecido una Alerta Amarilla en efecto para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Esta medida preventiva responde a la predicción de temperaturas significativamente bajas durante la madrugada y la mañana del martes 10 de noviembre de 2026.

Medidas Preventivas de la SGIRPC

La autoridad sanitaria emitió instrucciones claras para mitigar los efectos del frío extremo. Se recomienda a la población utilizar al menos tres capas de ropa, priorizando materiales como algodón o lana para retener el calor corporal. También se sugiere aplicar crema para proteger e hidratar la piel contra la sequedad y el frío, evitando la exposición a cambios bruscos de temperatura.

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Pronóstico Detallado del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que el descenso térmico se acompaña de un canal de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México. Para el lunes 9 de noviembre, se prevé ambiente frío con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México. Las temperaturas mínimas estimadas oscilan entre 12 y 14 grados centígrados.

Impacto en el Estado de México

En las zonas altas del Estado de México y el Valle de México, las temperaturas descenderán entre 4 y 6 grados entre las 03:00 y las 08:00 horas. Durante la mañana habrá bruma y bancos de niebla, mientras que por la tarde se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros con posibles descargas eléctricas. La población debe mantener ventilación adecuada al usar calentadores y chimeneas para prevenir intoxicaciones.

Continuidad de Alertas en CDMX

Esta nueva alerta sigue a avisos similares activados el sábado 7 y domingo 8 de noviembre para las mismas demarcaciones. La SGIRPC mantuvo la vigilancia durante los días anteriores cuando se registraron temperaturas de 4 a 6 grados entre las 02:00 y las 08:00 horas. La población debe continuar con hidratación abundante y dieta rica en vitaminas A y C.

Horizonte Meteorológico Inmediato

Para el miércoles 11 de noviembre, el cielo permanecerá medio nublado a nublado con temperaturas mínimas de 12 a 14 grados. Las lluvias persistirán con probabilidad de descargas eléctricas en la tarde. Las autoridades instan a reportar malestares de inmediato a los centros de salud más cercanos para evitar complicaciones de salud.