Las autoridades de Guanajuato solicitan apoyo para localizar a ocho personas desaparecidas. La lista incluye menores de edad y adultos en diversas zonas del estado.

Las autoridades del estado de Guanajuato han activado los protocolos de búsqueda para ocho personas desaparecidas. Este operativo se enmarca en las últimas 24 horas y representa una movilización significativa de recursos para localizar a los individuos. La mayoría de los casos se concentraron durante los meses de octubre y noviembre, lo que indica una serie de alertas recientes.

No obstante, existe una excepción notable en este conjunto de casos. Un hombre está siendo buscado desde hace seis años. Esta larga duración contrasta con los siete casos más recientes que han sido notificados por las instancias de seguridad. La urgencia actual se centra en los casos recientes, aunque la esperanza de encontrar al hombre hace seis años permanece.

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Detalles de las Alertas Amber Recientes

El equipo de Alerta Amber y Búsqueda Gto ha informado sobre la desaparición de siete personas en siete municipios diferentes. Las fichas de búsqueda incluyen descripciones físicas detalladas para facilitar la identificación por parte de la ciudadanía. El primero de los casos es el de José Leonardo Vargas Banda, quien forma parte de esta lista de alertas activas.

Ángel Francisco Arenas Torres, un niño de solo un año de edad, fue visto por última vez el 9 de octubre de 2026 en León. Estaba acompañado por su progenitora en ese momento. La comunidad de León es fundamental en la búsqueda de este menor, cuya desaparición ocurrió hace relativamente poco tiempo. La información precisa de la fecha y el lugar es crítica para rastrear sus movimientos.

Perfiles Físicos de los Desaparecidos

María José Rodríguez Ibarrade, de 13 años, fue vista por última vez el 25 de noviembre de 2026 en la capital de Guanajuato. Usaba un uniforme escolar específico que incluye un suéter verde y una falda gris. Su descripción física indica que mide 1.55 metros y pesa 48 kilogramos. Estos detalles ayudan a distinguir su apariencia.

Jonathan Zadquiel de Guadalupe Hernández Dávila tiene 14 años y también fue visto el 25 de noviembre de 2026. El lugar de la última avistamiento fue León. Vestía una playera blanca y pantalones grises. Tiene características marcantes como lunares en el rostro y una cicatriz en la muñeca izquierda. Estas señas particulares son esenciales para su identificación rápida.

Otros Casos y Ubicación de los Involvedos

Una adolescente de 15 años fue vista por última vez el 25 de noviembre de 2026 en San Luis de la Paz. Llevaba puesto el uniforme deportivo escolar de color azul con una franja blanca. Su complexión es delgada y mide 1.60 metros. Tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo que la distingue de otros jóvenes.

Jesús, de 16 años, fue visto por última vez el 23 de noviembre de 2026 en Santa Cruz de Juventino Rosas. Usaba una sudadera negra y una gorra negra. Medía 1.67 metros y tenía un piercing en la ceja izquierda. Este detalle físico es inconfundible y puede ayudar a identificarlo incluso a distancia.

Adultos Desaparecidos y Casos Históricos

Un hombre de 28 años fue visto por última vez el 31 de octubre de 2026 en Barrio de Tierras Negras, Celaya. Tiene tatuajes específicos, incluyendo uno de San Judas Tadeo en la mano izquierda. Este detalle gráfico lo hace fácil de identificar. La fecha de desaparición se sitúa en octubre, lo que lo conecta con la serie de casos recientes.

Un hombre de 72 años fue visto por última vez el 25 de noviembre de 2026 en Apaseo el Grande. Medía 1.70 metros y tenía verrugas en el cuello. Su edad avanzada lo convierte en un grupo vulnerable. La búsqueda de personas mayores requiere una atención especial por su posible fragilidad.

El último caso es histórico. Rogelio fue visto por última vez el 9 de diciembre de 2020 en Santa Cruz de Juventino Rosas. Tenía 29 años al momento de su desaparición. Este caso tiene seis años de antigüedad. Las autoridades mantienen activa la búsqueda a pesar del paso del tiempo.

Reporte de Informaciones Ciudadanas

Las autoridades han establecido canales directos para recibir información. El número de emergencias 911 está disponible las 24 horas. También se puede contactar a la Fiscalía General del Estado al 800 (368-62-42). La difusión de las fichas es clave para resolver estos casos.

La colaboración ciudadana es vital para localizar a estos individuos. Cada detalle proporcionado por la población puede marcar la diferencia. Las autoridades agradecen la máxima difusión de la información. La búsqueda continúa en todos los municipios afectados.