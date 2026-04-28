Alerta Amber por Desaparición de Adolescente y Joven en Guanajuato

Se activan alertas Amber y fichas de búsqueda para María Cindy Álvarez Campuzano de Dolores Hidalgo y Ángel Perales Olalde de San José de Iturbide, ambos desaparecidos el 26 de abril. Se solicita la colaboración ciudadana para su localización.

Guanajuato , Gto. – La preocupación se extiende por todo el estado de Guanajuato ante la activación de dos alertas Amber y la difusión de fichas de búsqueda emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Los casos involucran a dos jóvenes, María Cindy Álvarez Campuzano, una adolescente de 16 años originaria de Dolores Hidalgo, y Ángel Perales Olalde, un joven de 24 años procedente de San José de Iturbide. Ambos desaparecieron el mismo día, el 26 de abril, generando una intensa movilización por parte de las autoridades y la sociedad civil.

La desaparición de María Cindy Álvarez Campuzano ha conmocionado a la comunidad de Dolores Hidalgo, una ciudad con una rica historia y un fuerte sentido de comunidad. La joven fue vista por última vez vestida con una sudadera negra y un pantalón de pijama rosa. Su estatura es de 1.45 metros, con un peso aproximado de 52 kilogramos. Posee cabello lacio de color negro y ojos café oscuro.

Una característica distintiva de María Cindy es un lunar ubicado en la parte inferior de su espalda, así como un piercing en la nariz, detalles que podrían ser cruciales para su identificación. La familia y amigos de María Cindy han lanzado un llamado desesperado a la población, solicitando cualquier información que pueda conducir a su paradero. Se han compartido imágenes de la joven en redes sociales y se han organizado grupos de búsqueda voluntarios para cubrir una mayor área.

La incertidumbre y la angustia son palpables entre sus seres queridos, quienes temen por su seguridad y bienestar. La colaboración ciudadana es fundamental en estos casos, ya que cada pista, por pequeña que parezca, puede ser de gran ayuda para las autoridades.

Por otro lado, la desaparición de Ángel Perales Olalde ha generado inquietud en San José de Iturbide, una ciudad conocida por su belleza natural y su ambiente tranquilo. Ángel fue visto por última vez el 26 de abril, y su desaparición ha dejado a su familia y amigos en un estado de profunda preocupación. El joven mide 1.70 metros y tiene una complexión mediana, con tez morena clara.

Posee una perforación en la oreja derecha, así como dos lunares en el labio inferior y una cicatriz de 15 centímetros en el pie izquierdo, producto de una fractura previa. Además, Ángel cuenta con tatuajes distintivos que podrían facilitar su identificación. En el lado izquierdo de su pecho, tiene un tatuaje que representa un trazado de electrocardiograma con unos manubrios de moto en el centro.

En su pie derecho, presenta un tatuaje de un triángulo invertido con un círculo en su interior. Estos tatuajes son detalles importantes que podrían ayudar a las autoridades a localizarlo. La familia de Ángel ha solicitado la ayuda de la comunidad para difundir su caso y obtener información que pueda conducir a su regreso a casa.

Se han compartido imágenes de Ángel en redes sociales y se han solicitado testimonios de personas que puedan haberlo visto en los días previos a su desaparición. La esperanza de encontrarlo sano y salvo es lo que impulsa a sus seres queridos a seguir buscando incansablemente. La colaboración entre las autoridades y la sociedad civil es esencial para garantizar una búsqueda efectiva y eficiente.

La activación de estas alertas Amber y la difusión de las fichas de búsqueda son un llamado urgente a la solidaridad y a la colaboración ciudadana. Las autoridades han establecido líneas de comunicación directas para recibir información relevante sobre el paradero de María Cindy y Ángel.

Cualquier persona que tenga información sobre alguno de ellos, o que haya presenciado algo sospechoso en los días previos a su desaparición, se le solicita que se ponga en contacto de inmediato con el número de emergencia 911 o con el teléfono 368 62 42. La información proporcionada será tratada con la máxima confidencialidad y podría ser crucial para resolver estos casos.

Es importante recordar que la seguridad y el bienestar de María Cindy y Ángel dependen de la colaboración de todos. La sociedad civil tiene un papel fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas, y cada persona puede contribuir a hacer la diferencia. La esperanza de reunirlos con sus familias es lo que motiva a las autoridades y a la sociedad civil a seguir trabajando incansablemente hasta que sean encontrados.

La desaparición de personas es un problema grave que afecta a muchas familias en México, y es necesario fortalecer las medidas de prevención y protección para evitar que sigan ocurriendo estos hechos lamentables. La solidaridad y la colaboración son las herramientas más poderosas para enfrentar este desafío y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos





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