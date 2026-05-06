Alerta de Article 19 sobre la sofisticada arquitectura del silencio en América Latina

Article 19 denuncia la evolución de la censura en la región, destacando el uso de espionaje digital, estigmatización y acoso judicial para inhibir la labor periodística.

La organización Article 19 ha emitido una alerta urgente sobre la situación crítica que atraviesa la libertad de prensa en América Latina , subrayando que las tácticas de represión han evolucionado significativamente en los últimos años.

Según el director regional de la organización, ya no se trata únicamente de agresiones físicas o asesinatos, que lamentablemente siguen ocurriendo, sino de la implementación de una sofisticada arquitectura de silenciamiento. Esta estructura busca inhibir el escrutinio público y desactivar cualquier voz crítica mediante mecanismos mucho más sutiles pero igualmente efectivos.

El objetivo primordial de estas medidas es crear un entorno donde preguntar, investigar e informar se convierta en una actividad peligrosa, no solo por la violencia directa, sino por la presión sistémica. Esta tendencia se manifiesta a través de una combinación letal de vigilancia digital, campañas de estigmatización coordinadas desde el poder y el uso faccioso de las instituciones públicas para perseguir a quienes se atreven a cuestionar la gestión gubernamental.

En el análisis geográfico, México continúa posicionándose como uno de los países más letales para ejercer la profesión periodística, registrando un número alarmante de homicidios vinculados directamente a la labor informativa. Sin embargo, la organización destaca que el peligro ha trascendido la violencia física para centrarse en la vigilancia tecnológica. El uso del software Pegasus es un ejemplo emblemático de cómo el Estado puede vulnerar la privacidad de periodistas y defensores de derechos humanos para obtener ventajas políticas.

Esta asimetría informativa es profundamente preocupante: mientras el Estado posee un conocimiento exhaustivo de la vida privada de los ciudadanos, la ciudadanía tiene cada vez menos acceso a la información real sobre el funcionamiento del Estado. En Centroamérica, la situación es igualmente grave. En El Salvador, se ha documentado cómo el gobierno ha impulsado campañas para convertir al periodismo en un enemigo público, utilizando el espionaje digital contra medios como El Faro.

Por su parte, Nicaragua ha sido descrita como un laboratorio de malas prácticas, donde la prensa independiente ha sido prácticamente erradicada del territorio, obligando a cientos de comunicadores al exilio forzado para evitar la cárcel o la muerte. El fenómeno del silenciamiento también se ha expandido hacia el acoso judicial y la guerra psicológica.

El uso de procesos penales fabricados, acusaciones infundadas de lavado de dinero y campañas de desprestigio en redes sociales buscan desgastar la credibilidad y la salud mental de los reporteros. En Honduras, se ha señalado que el miedo constante y la precariedad laboral erosionan la confianza entre colegas y limitan la capacidad de realizar investigaciones profundas. Ante este panorama desolador, el periodismo independiente en la región se ve obligado a reinventarse.

La supervivencia ahora depende de la creación de redes de colaboración transnacionales, el establecimiento de medios que operan desde el exilio y la implementación de estrategias de protección colectiva. La batalla actual ya no se limita a la publicación de una investigación cada ciertos meses, sino que es una disputa narrativa diaria que ocurre en tiempo real.

Recuperar la credibilidad social y enfrentar la retórica gubernamental que criminaliza la información es el desafío más grande para garantizar que el derecho a la verdad no desaparezca por completo en el continente latinoamericano





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