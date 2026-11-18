Más de 23 millones de personas enfrentan riesgos de inundaciones en Florida y California debido a lluvias torrenciales y oleaje peligroso. Conozca las zonas críticas y medidas de seguridad necesarias para esta semana.

El Departamento de Meteorología ha emitido alertas críticas para Florida y California ante la llegada de sistemas de lluvia intensa que prometen elevar los niveles de agua en zonas costeras y urbanas. Esta jornada activa trae consigo el riesgo de que más de 23 millones de habitantes bajo vigilancia de inundaciones enfrenten condiciones peligrosas hasta finales de semana. La amenaza no solo radica en la cantidad precipitación caída, sino en la profundidad del agua que puede alcanzar niveles inesperados en calles y vías principales.

Amenaza Hídrica en California y la Costa Oeste

El estado de California se suma a la lista de regiones bajo alerta, donde la vigilancia se extiende hasta el fin de semana con un foco principal en la Bahía de San Francisco. Los expertos advierten que esta zona recibirá una humedad considerable del Océano Pacífico, generando acumulaciones de precipitación entre 2 a 3 pulgadas, con posibles acumulados aislados de hasta seis pulgadas en puntos específicos. Además, el fuerte oleaje costero contribuirá directamente a inundaciones en las zonas litorales, exacerbando el riesgo para residentes y turistas en áreas bajas.

Also read Al menos 14 colonias de Coatzacoalcos afectadas por inundaciones; evacuan a familias

Crisis Inmediata en el Sur de Florida

En Florida, la situación es igualmente grave, con más de un pie de lluvia registrado en las últimas horas, específicamente en el estado de Broward y sus alrededores. Los Cayos de Florida y la franja costera que se extiende desde Miami hasta Jacksonville esperan lluvia intensa durante las horas matutinas y la prolongación del riesgo de inundaciones hasta el viernes. En estas regiones, las acumulaciones pueden superar las ocho pulgadas, un volumen de agua capaz de saturar rápidamente los sistemas de drenaje urbanos y rurales.

Peligos Concretos y Riesgos para la Vida

Las autoridades enfatizan que la profundidad del agua puede ser significativamente mayor de lo que se percibe visualmente, representando una amenaza mortal. Se advierte explícitamente que solo seis pulgadas de agua en movimiento pueden arrastrar un automóvil por completo, mientras que seis pulgadas de corriente fuerte son suficientes para derribar a un adulto. Esta información es crucial para la toma de decisiones sobre la movilidad diaria, ya que la lluvia persistente en las mismas zonas aumenta el peligro de inundaciones repentinas y reduce la visibilidad.

Zonas de Mayor Concentración del Peligro

Si bien el riesgo de inundaciones se extiende desde Miami hacia Jacksonville, el mayor peligro concentrado para hoy se ubica en el condado de San Lucía y el condado de Broward, al norte de West Palm Beach. El panorama en Miami muestra un cielo nublado con pavimento húmedo, lo que indica que la saturación del suelo ya ha comenzado. Los residentes deben salir de casa con anticipación y mostrar paciencia, ya que las tormentas que traen lluvia abundante afectarán directamente la fluidez del tráfico y la seguridad vial en las horas siguientes.

Siguientes Pasos y Protocolos de Seguridad

Las alertas permanecerán en vigor con una instrucción clara: nunca subestime el nivel del agua bajo ningún concepto. La transparencia de la lluvia puede engañar sobre su profundidad real, convirtiendo calles comunes en ríos rápidos. Es imperativo que las comunidades afectadas, especialmente en los condados críticos identificados, monitoreen las actualizaciones locales y eviten desplazamientos innecesarios hasta que los niveles de agua bajen y las condiciones climáticas mejoren significativamente en la región.