Alerta de Lluvia e Inundaciones en Veracruz: Precaución en Cuenca del Papaloapan

Veracruz enfrenta riesgo de deslaves e inundaciones debido a lluvias de hasta 70 mm y vientos fuertes del 9 al 13 de noviembre en la costa y sierra.

La entidad de Veracruz se encuentra bajo una alerta meteorológica activa que abarca desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, impulsada por una vaguada situada en el suroeste del Golfo de México. Este sistema atmosférico generará precipitaciones significativas que pueden alcanzar acumulados máximos de 70 milímetros, concentrándose principalmente en las zonas montañosas del centro y sur, así como en la cuenca del Papaloapan.

Mecanismo Climático y Precipitaciones Esperadas

Los organismos meteorológicos han detallado que el evento climático está provocado por la interacción de la vaguada en el occidente y suroeste del Golfo de México junto con las condiciones locales existentes. Esta configuración favorecerá la formación de tormentas aisladas y lluvias moderadas que tenderán a concentrarse en las zonas de montaña del centro y sur del estado, con acumulados estimados entre 5.1 y 25 milímetros para la mayor parte de la región.

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En las partes altas de la cuenca del Papaloapan, incluyendo las zonas de Coatzacoalcos y Tonalá, así como la región de Los Tuxtlas y la costa central, las precipitaciones podrían ser más intensas, alcanzando rangos de 25 a 50 milímetros. A medida que avanza la semana, se prevé que estos valores aumenten significativamente, especialmente entre el miércoles 11 y el viernes 13 de 2026, afectando también a las cuencas del norte y las montañas.

Riesgos Geológicos y Seguridad Ciudadana

Las autoridades advierten sobre la probabilidad de deslaves, derrumbes y deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas de ladera y regiones montañosas donde la saturación del suelo será más crítica. Se insta a la población a mantenerse alerta ante el posible desarrollo de encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales, que podrían afectar vías de comunicación y zonas residenciales cercanas a ríos y arroyos de respuesta rápida.

La visibilidad para la conducción se verá afectada de manera considerable debido a la presencia de lluvia y posible niebla, lo que incrementa el riesgo de accidentes viales. Además, se recomienda vigilar de cerca la crecida de los ríos y arroyos, ya que los acumulados de agua podrían elevar los niveles de los cuerpos de agua de forma rápida y peligrosa durante los próximos días.

Intensidad del Viento y Temperaturas Extremas

La circulación del viento dominará desde el noroeste, norte y noreste, con velocidades constantes de 20 a 35 kilómetros por hora. Durante la jornada del jueves 12 y viernes 13 de 2026, se esperan rachas fuertes que podrían superar los 50 kilómetros por hora, llegando incluso a 65 kilómetros por hora en la zona costera próxima a Laguna Verde. Este aumento en la intensidad del viento se asociará con una intensificación gradual a lo largo de la semana.

Los valores de temperatura máxima causarán un ambiente cálido en las planicies y costas, con registros específicos de 32 °C en Tuxpan, 35 °C en Martínez de la Torre, 31 °C en Veracruz, 31 °C en Coatzacoalcos y 30 °C en Catemaco. En contraste, la montaña experimentará un ambiente templado, con temperaturas máximas de 25 °C en Xalapa y 24 °C en Orizaba. Durante la noche y la madrugada, se mantendrá un ambiente cálido a templado en las áreas bajas, mientras que las zonas de montaña registrarán frescor a frío, y la sierra podría alcanzar temperaturas muy frías.

Impacto Marítimo y Evolución Semanal

En las proximidades de la costa, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.0 metros durante los primeros días de la alerta, aumentando a 1.0 y 2.0 metros hacia el jueves 12 de 2026. Esta elevación del oleaje, combinada con los vientos fuertes, representa un riesgo para las actividades marítimas y las zonas de playa. El sistema frontal número 4 ya se ha disipado, por lo que la atención se centra exclusivamente en la vaguada del suroeste del Golfo y la llegada de una masa de aire relativamente frío.

El pronóstico a siete días indica que el potencial de lluvias y tormentas aisladas se mantendrá vigente, con un pico de actividad intensa esperado para el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de 2026. Durante estos días, los acumulados máximos podrían alcanzar los 50 a 70 milímetros, especialmente sobre las cuencas del Pánuco al Colipa y en cualquier sitio de la entidad en el caso del jueves. Los operadores y ciudadanos deben seguir las indicaciones oficiales para mitigar los efectos de este fenómeno climático.