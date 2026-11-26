El Instituto de Meteorología advierte bajas temperaturas de hasta 7°C y lluvias intensas en Guanajuato el 26 de noviembre debido a la entrada de una vaguada polar.

El estado de Guanajuato enfrenta este jueves 26 de noviembre una condición meteorológica inestable y fría, caracterizada por un descenso significativo de los termómetros y una alta probabilidad de precipitaciones. Las máximas diarias no superarán los 20°C en la mayoría de las regiones, mientras que el cielo se mantendrá mayormente nublado con posibilidades de lluvia en gran parte del territorio estatal.

La Vaguada Polar y el Impacto Climático Inmediato

La principal causa de este fenómeno es la incursión de una vaguada polar en las zonas noroeste y occidente del país. Esta masa de aire frío, en combinación con la divergencia en altura, está generando un incremento notable en la probabilidad de precipitaciones. Las autoridades meteorológicas han pronosticado lluvias puntuales e intensas para varias entidades, incluyendo el estado de Guanajuato, lo que ha activado protocolos de precaución.

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Las condiciones se caracterizan por un clima fresco, con cielos nublados y rachas de viento que alcanzarán velocidades considerables. Se esperan ráfagas de entre 20 km/h y hasta 34 km/h en diferentes puntos, lo que podría complicar la visibilidad y la circulación, especialmente durante la tarde y la noche. La combinación de baja temperatura y humedad alta crea un escenario de riesgo para actividades al aire libre.

Registros de Temperatura y Viento por Región

Los pronósticos detallados indican variaciones térmicas específicas según la zona geográfica. Para algunas localidades, se anticipa una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 18°C o 19°C, con vientos que soplarán con ráfagas de 20 a 25 km/h. Estas cifras reflejan un enfriamiento moderado pero constante, que obliga a los ciudadanos a tomar medidas de abrigo adecuadas.

En otras áreas, el frío se intensifica con mínimos de 10°C y máximas de 18°C, acompañados de vientos más fuertes con rachas de hasta 29 km/h. Las zonas de mayor altitud o exposición registran valores aún más bajos, con temperaturas que oscilan entre 9°C de mínima y 16°C de máxima, donde los vientos alcanzan 31 km/h. El escenario más extremo proyecta un mínimo de 7°C con una máxima de 14°C y rachas de viento de 30 km/h.

El panorama general para el 26 de noviembre señala lluvias probables por la tarde, lo que coincide con el descenso de las temperaturas. Los ciudadanos deben prepararse para un día con cielo nublado y condiciones de humedad elevadas, que pueden afectar la movilidad y la salud de la población más vulnerable al frío.

Crisis Social y Búsqueda de Personas Desaparecidas

Más allá de las condiciones climáticas, el estado enfrenta una grave crisis humanitaria que requiere atención inmediata. Se están llevando a cabo operaciones de búsqueda para dos niños, un adolescente, una mujer y tres hombres que se encuentran desaparecidos en Guanajuato. Esta situación de incertidumbre se suma al estrés que generan las adversidades meteorológicas y los posibles daños en infraestructura.

La conjunción de la vaguada polar, las lluvias intensas y la búsqueda de personas desaparecidas marca un día crítico para las autoridades locales. Es fundamental que la población mantenga la calma, siga las recomendaciones de protección civil y evite desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad de las precipitaciones y viento.

Se exhorta a la ciudadanía a monitorear las actualizaciones meteorológicas oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente con la llegada de la vaguada polar. La prevención es clave para mitigar los impactos de las lluvias puntuales y proteger a los grupos vulnerables ante las temperaturas que llegan hasta 7°C.

Recomendaciones para la Población Afectada

Ante la llegada de esta perturbación atmosférica, se recomienda revisar el estado de los techos y drenajes pluviales, especialmente en comunidades con registros de rachas de viento superiores a 30 km/h. La protección de cultivos y bienes personales es prioritaria para evitar pérdidas económicas debido a las lluvias intensas pronosticadas.

Las autoridades instan a mantener los celulares cargados y tener un kit de emergencia básico, considerando el riesgo de cortes de energía o interrupciones en el servicio por el clima adverso. La solidaridad comunitaria será fundamental, tanto para asistir a los desaparecidos como para ayudar a vecinos que puedan quedar atrapados o aislados por la caída de árboles o acumulación de agua.

El cierre del día jueves 26 de noviembre en Guanajuato se prevé con un legado de alerta sanitaria y de seguridad. La combinación de factores meteorológicos extremos y la emergencia social demanda una respuesta coordinada y informada de todos los sectores de la sociedad para sobrellevar esta jornada con el mínimo de riesgos posibles.