Alerta de posible filtración de datos de beneficiarios de Pensión Bienestar, Mujeres Bienestar y Becas

Especialistas en ciberseguridad denuncian un presunto hackeo a la plataforma de la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar, donde se almacenaría información sensible de millones de beneficiarios de apoyos federales.

Especialistas alertan posible filtración de datos de beneficiarios de Pensión Bienestar , Mujeres Bienestar y Becas ; aquí los detalles. Especialistas alertan posible filtración de datos de beneficiarios de Pensión Bienestar , Mujeres Bienestar y Becas ; aquí los detalles luego de que especialistas en ciberseguridad denunciaran un presunto hackeo a la plataforma de la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar, donde se almacenaría información sensible de millones de beneficiarios de apoyos federales.

Los ciberdelincuentes habrían vulnerado bases de datos relacionadas con programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. El incidente fue calificado como grave debido a que los datos personales y financieros de beneficiarios quedaron expuestos. El especialista aseguró que hackearon la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar y ahí se almacenan los datos de millones de personas que reciben apoyos sociales.

Se detectó la filtración de datos de al menos 500 personas, sin embargo, posteriormente se identificó documentación de cientos de beneficiarios circulando en foros utilizados por grupos de ciberdelincuentes. Se advirtió que este tipo de datos pueden ser utilizados para cometer delitos financieros, robo de identidad o incluso vaciar cuentas bancarias mediante fraudes y suplantación de identidad.

Los sistemas de la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar comenzaron a presentar fallas e intermitencias, mientras grupos de hackers afirmaban públicamente haber ingresado a los sistemas. Se afirmó que hubo una advertencia previa y los cibercriminales aseguraban que ya estaban dentro del Banco del Bienestar y posteriormente realizaron la operación. Hasta ahora, ninguna dependencia federal ha confirmado oficialmente la filtración masiva de datos ni el alcance real del supuesto ataque cibernético.

Se afirmó que parte de la información ya circula en foros clandestinos y comunidades digitales dedicadas al intercambio de bases de datos vulneradas. El caso ocurre poco después de otro ciberataque reportado contra la Secretaría de la Función Pública, donde la vulneración sí fue reconocida por autoridades federales. Se advirtió que la frecuencia de estos ataques refleja debilidades importantes en la infraestructura digital gubernamental y alertó sobre los riesgos que esto representa para millones de ciudadanos.

El especialista también relacionó estos incidentes con el nuevo proceso obligatorio de registro de líneas celulares en México, señalando que la acumulación masiva de datos personales incrementa el riesgo de nuevas filtraciones o ataques. Actualmente, las autoridades mantienen activo el proceso de vinculación de líneas telefónicas, pese a las críticas de especialistas y organismos del sector sobre la protección de datos personales





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