Confirma reportes de bloqueos, accidentes y obras en autopistas mexicanas este sábado 28 de noviembre. Consulta el estado de circulación en las principales vías federales según Capufe y Guardia Nacional.

El sábado 28 de noviembre, los conductores que circulan por las principales carreteras y autopistas de México enfrentan un escenario de movilidad complejo marcado por diversos incidentes viales. La combinación de bloqueos, accidentes, cierres parciales y obras en mantenimiento está generando afectaciones significativas en el flujo vehicular, lo que inevitablemente provoca congestiones y retrasos considerables en los tiempos de traslado.

Recomendaciones Oficiales de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional Carreteras y la Comisión Autónoma del Agua y Puentes Federales (Capufe) han emitido reportes detallados sobre las condiciones de circulación actuales. Estas instituciones recomiendan encarecidamente que los conductores planifiquen sus recorridos con antelación, asignen tiempos adicionales a sus viajes y verifiquen el estado de las rutas antes de iniciar cualquier trayecto para evitar sorpresas desagradables en el camino.

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Accidentes y Cierres en la Autopista México-Querétaro

En la zona metropolitana de la Ciudad de México, la Autopista México-Querétaro presenta interrupciones en el flujo vehicular. Específicamente, en el kilómetro 82 con dirección a la CDMX, se ha registrado una reducción de carriles debido a la atención de un accidente que involucró la salida del camino de un tracto camión. La carga vehicular en este sector continúa siendo alta, lo que exige precaución extrema por parte de los conductores.

Situación Crítica en Nuevo León y Sabinas Hidalgo

Lejos de la capital, el estado de Nuevo León también registra cierres parciales de circulación provocados por accidentes viales. Cerca del kilómetro 109 más 500 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo, se ha reportado la intervención de autoridades tras un incidente de tránsito. Los conductores deben atender las indicaciones viales y considerar vías alternas para sortear la afectación en esta zona.

Incidentes en el Sur del País y Guaymas

En la región sur, la situación es igualmente crítica. En la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, específicamente en el kilómetro 0 con dirección a Nuevo Teapa, se mantiene una alta carga vehicular sin reportes de incidentes graves, pero con advertencia de manejo precautorio. Por su parte, la Autopista Cd. Obregón-Guaymas, en el kilómetro 31 con dirección a Guaymas, tiene carriles reducidos por la atención a un accidente que involucró la volcadura de un automóvil y su salida del camino.

Monitoreo Continuo y Canales de Información

Para mantenerse actualizados sobre las condiciones de las vías, se exhorta a los automovilistas a consultar los canales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe. Estas plataformas publican actualizaciones constantes sobre accidentes, cierres y otras afectaciones viales. Ante cualquier cierre o bloqueo encontrado en la ruta, es fundamental seguir las instrucciones de las autoridades locales y utilizar las vías alternas siempre que estén disponibles y sean seguras para continuar el viaje.